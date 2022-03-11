〈能源盤後〉俄烏大戰加劇市場波動 原油持續收低

在前一日 Brent 原油創近 2 年來最大單日跌幅後，原油期貨價格周四 (10 日) 又收低，俄烏戰爭的發展繼續推動價格劇烈波動。

周四稍早原油價格一度走高，係因阿拉伯聯合大公國 (UAE) 能源部長發表演說，淡化了石油輸出國組織 (OPEC) 增產的說法。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.68 元或 2.5%，收每桶 106.02 美元。昨日 WTI 期貨價格大跌 12%，創 11 月 26 日以來最大跌幅。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.81 美元或 1.6%，收每桶 109.33 美元，前一日該期貨大跌 13.2%，創 2020 年 4 月 21 日以來最大單日跌幅。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油期貨價格周二均收登近 14 年高點，接著周四跌至 3 月 1 日以來最低。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.3%，收每百萬 Btu 4.631 美元

4 月交割的汽油期貨價格下跌 4.2%，收近每加侖 3.157 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 4.9%，收每加侖 3.296 美元。

市場推動力

U.A.E 能源部長 Suhail al-Mazrouei 周三晚間在推特上表示，U.A.E 「相信 OPEC + 帶給石油市場的價值，也致力於 OPEC+ 協議及其現有的每月產量調整機制。」

UAE 駐美大使在推特上聲明：「我們贊成增產，也將鼓勵 OPEC 考慮調高產量。」

包含俄羅斯在內的 OPEC + 一直拒絕外界擴大增產的呼籲，選擇維持每月逐步增產 40 萬桶的計畫，但由於成員國的閒置產能有限，甚至連每月增產 40 萬桶的目標都難以實現。U.A.E. 和沙烏地阿拉伯是少數幾個能大幅增加產量的成員國。

石油交易者一直在思考，美國本周稍早宣布禁止進口俄羅斯原油後，西方國家廣泛禁運俄國原油造成的供應缺口該如何填補。分析師粗估，在這種情況下油價可能達到每桶 200 美元或更高。

與此同時，洲際交易所表示，周五起 ICE 歐洲期貨交易所 5 月 Brent 原油的融資保證金比率將提高 32%。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示：「對石油來說，俄羅斯是問題所在，而沙烏地阿拉伯是能立即為市場帶來原油的國家，但沙烏地阿拉伯卻沒有回應美國關於增產的要求。」

他認為，如果俄烏局勢惡化，WTI 原油很容易達到 130 美元或更高。波動性預計會持續，原油可能會因為大新聞而上下震盪 8 美元。

俄烏外長周四在土耳其舉行會談，但未能取得突破。俄軍入侵烏克蘭 2 周多，迄今仍持續攻擊烏克蘭城市。

能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (3/4 止) 美國天然氣供應量下降 1240 億立方英呎，大於預期。