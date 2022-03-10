中、美貨幣政策料背道而馳 仍可能獲取三重收益？

2022 年，美國通貨膨脹數據改寫數十年新高

1 月個人消費支出 (PCE) 物價較上年同期漲 6.1%，為 1982 年以來最大漲幅；

1 月核心消費支出 (PCE) 物價較去年同期升 5.2%，創 1983 年以來最大升幅；

1 月零售銷售較前月增長 3.8%，為去年 3 月以來最大升幅；

1 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 終值較上年同期漲 9.7%，為去年 5 月以來最大漲幅；

1 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期升 7.5%，創 1982 年 2 月以來最大升幅；

1 月核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 6.0%，為 1982 年 8 月以來最大漲幅。

美國通貨膨脹相關數據

資料來源：湯森路透

此外，美國經濟和薪資成長表現亦相當亮眼，例如:

2021 年第四季國內生產總值 (GDP) 修正為較前季成長 7.0%

2021 年全年增長 5.7%，為 1984 年以來最佳年度表現

2022 年 2 月平均薪資較去年同期漲 5.7%，為 2020 年 5 月以來最大年度漲幅

美國經濟和平均所得成長表現

資料來源：湯森路透

美國聯邦準備理事會 (FED) 收緊貨幣政策的立場可能更為激進的預期升溫，FED 主席鮑威爾則表示，美國經濟強勁，為控制通貨膨脹，能夠承受一系列加息至中性利率水平之上，仍能實現” 軟著陸”，估計中性利率在 2%-2.5% 之間。

相對地，中國今年上半年國內經濟面臨一定下行壓力，第二季國內生產總值 (GDP) 增速可能降至 5.0% 以下，尤其是房地產市場仍將持續降溫，貨幣寬鬆是穩定宏觀經濟的一個重要點，中國人民銀行 (PBOC) 繼去年 12 月全面調降存款準備金利率後，今年 1 月先後下調中期借貸便利（MLF）和公開市場七天期逆回購利率、一年和五年兩個期限市場報價利率（LPR），幅度方面，除五年期 LPR 為下調 5 個基點外，其他均為 10 個基點，預料未來仍有可能繼續下調各指標利率，以實現穩經濟增長目標。

然而，市場開始注意到美國十年期指標公債殖利率漲破 2% 大關後回落，兩年期公債殖利率亦曾升破 1.5%，曲線正趨於平坦，似乎暗示正在點亮經濟衰退的信號。

美國十年期公債與兩年期公債殖利率曲線

資料來源：湯森路透

隨著俄羅斯揮軍進入烏克蘭，戰爭炮火彌漫及前景難以預測，投資人取捨較高經濟增長水平、政策金融環境的穩定性及較低的地緣政治風險，將中國視作避風港，在一定程度上緩和市場對中國和美國貨幣政策背道而馳帶來的潛在風險，避險情緒讓人民幣意外獲得青睞，近日美元兌人民幣創近四年新低，接近 PBOC 於 2015 年 8 月 11 日匯率改革前水平，人民幣強勢預料會再延續。

美元兌境外人民幣 (USD/CNH) 月線圖

資料來源：湯森路透

投資人若希望掌握人民幣強勢，除了一般的人民幣存款外，亦可以利用遠東國際商業銀行 (遠東商銀) 提供的「外匯保證金交易」，透過「先賣後買｣或「先買後賣｣雙向交易的特性，最少以 5% 的保證金，放大倍數 (最大 20 倍) 操作美元兌境外人民幣 (USD/CNH)。

舉例來說，投資人預測 USD/CNH 將會下跌，在遠東商銀承作「外匯保證金交易」，存入一筆保證金 (美元) 後，以適當放大的倍數，向銀行賣出某金額的 USD/CNH，待 USD/CNH 下跌後買回 (平倉)，賺取其中匯率價差，並在等待 USD/CNH 下跌的期間，銀行會每日計算 USD 與 CNH 兩個幣別 (放大倍數後的交易金額) 的利息差，若是收取利息差的，銀行會每日存到客戶的帳戶中，若加上保證金 (美元) 的存款利息，投資人最多可能獲取三重收益。

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