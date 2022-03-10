〈台幣〉拋匯潮湧現終止連4貶 強升近1角收28.345元

台北股匯市今 (10) 日強勢反彈，台股大漲 417 點，站上 17400 點關卡，隨著美元回落、外資回頭買超台股，新台幣匯率也總算擺脫連 4 貶的態勢，盤中一度升逾 1 角，終場升值 9 分，收在 28.345 元，台北及元太外匯市場成交金額合計 15.49 億美元。

新台幣兌美元匯率近來貶不停，外資熱錢不斷流出，今天匯價總算止貶回升，擺脫近 11 個月低點，下午拋匯潮湧現後，最高衝上 28.32 元，一度升值 1.15 角，終場升幅收斂，以 28.345 元作收，升值 9 分，台北外匯市場成交金額 10.87 億美元，元太外匯市場成交金額 4.62 億美元。

亞股今天全面反彈，台股開高走高，台積電等電子權值股扛起多頭大旗，金融同步走強，帶動加權指數終場勁揚 417 點，收在 17433 點，成功站回年線之上，外資終止連 6 天倒貨，回頭買超 19.91 億元，投信則寫下台股史上最長連 27 買的紀錄。

美國總統拜登簽署一項行政命令，要求主要機關評估央行數位美元的風險和利益，以及加密貨幣的政策建議，被外界視為承認加密貨幣日益成長的重要性，帶動比特幣大漲，美元則應聲走弱。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天大跌 0.84%，歐元強彈 1.36%，韓元升值 0.71%，新加坡幣升 0.46%，新台幣升 0.32%，人民幣及日圓則分別貶值 0.07%、0.04%。