〈紐約匯市〉拜登簽加密貨幣行政命令 比特幣大漲8% 美元連二貶

風險偏好回溫下，美元兌一籃子主要貨幣周三 (9 日) 自近 2 年高點連兩天下滑，歐元兌美元匯率彈升 1.5%。在美國總統拜登 (Joe Biden) 簽署加密貨幣相關行政命令後，比特幣大漲 8%。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 1.06%，報 98.01。

媒體報導兩大原油生產國阿拉伯聯合大公國和伊拉克支持增產後，油價周三暴跌逾 10%，創下近兩年來最大單日跌幅。由於油價飆漲有加劇通膨並拖累經濟增長的疑慮，風險情緒隨著油價崩跌而回溫。

歐元兌美元升 1.57% 至 1.1070 美元，歐元周一曾觸及 22 個月低點，跌破 1 歐元兌 1.10 美元。

道明證券 (TD Securities) 外匯策略師 Mazen Issa 表示，這部分與有報導稱歐盟正在討論聯合發行債券，為能源和國防支出籌措資金有關。

Issa 說：「選擇權市場出現了歐元下行保護減少的信號，代表市場認為我們可能正從衝擊非常嚴重的階段向前走。」

歐洲央行 (ECB) 將在周四 (10 日) 召開利率會議，貨幣市場預期，對停滯性通膨的擔憂，可能使央行延後至年底升息。

歐洲貨幣兌美元大幅揚升，英鎊兌美元升 0.62% 至 1.3184 美元，波蘭羅提兌美元升 3.3% 至 4.3121 羅提兌 1 美元，匈牙利福林兌美元升近 4% 至 341.5 福林兌 1 美元。

加密貨幣方面，比特幣躍漲 8.53% 至 41,802 美元，以太幣漲 5.28% 至 2,692 美元，有望創下本月最佳表現，Terra 幣漲 16.62% 至 98.5 美元。

拜登周三簽署一項行政命令，要求主要機關評估央行數位美元的風險和利益，以及加密貨幣的政策建議，市場認為，這項命令等同於承認加密貨幣日益成長的重要性，以及它們對美國和全球金融體系帶來的潛在影響。

截至台灣時間周三 (9 日) 約 6:00 價格：