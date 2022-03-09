〈房產〉松山區預售成交與成屋價差達7成 居北市之冠

「實價登錄 2.0」去年 7 月上路後，成屋實價揭露至門牌，而預售屋成交價格也即時揭露，房仲業者據實登資料統計，雙北市 2021 年各行政區預售屋與成屋房價發現，台北市松山區預售屋與成屋價差高達 70.4%，價差為北市之冠，其次是中正區，價差也超過 4 成，新北市則是由新店區以 43.3% 居首。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近兩年在全球資金寬鬆、低利環境與通膨增溫的狀況下，推升購買實質資產的需求，房市交易熱絡，也讓民眾產生房價上漲的預期，加上營建成本上漲，預售屋價格走升，造就預售屋與成屋價差幅度大的狀況。

統計顯示，台北市各行政區的預售屋與成屋價差，以松山區價差 70.4% 最高，預售屋均價為每坪 144.3 萬元，成屋均價則是 84.7 萬元，兩者差距高達 59.6 萬元，陳金萍說明，松山區位居北市蛋黃區，屬於早期開發區，區域內成屋屋齡較大，高達 82% 成屋屋齡在 10 年以上，由於區內開發已近飽和，素地取得不易，近年新推案多為都更或危老重建，加上新推案大都坐落於區內精華地段，尤其也有不少大坪數豪宅新案，在實價登錄上揭露的預售屋成交價高昂，豪宅單價至少百萬起跳，最高者每坪甚至突破 200 萬元，是松山區預售屋與成屋價差最大的主因。

而價差幅度居次的中正區，預售與成屋價差 44.7%，北投區與中山區則以價差 37.9% 與 36.5% 分別排名第三與第四。

新北市預售屋與成屋價差最大的行政區是新店區，價差幅度 43.3%，其次則是泰山區與蘆洲區，價差分別為 35.6% 與 26.5%。陳金萍說，觀察這三個行政區預售屋交易多集中於重劃區，包括新店的央北重劃區，泰山與新莊交界的塭仔圳重劃區，雖去年底才拆遷完成，重劃仍處於未完成階段，但區內的新泰、港泰自辦重劃區已提前開跑推案，也是預售交易熱區，此外，蘆洲的南港子重劃區、捷運蘆洲站周邊的銀河灣計畫也在列，這些重劃區地理位置都在該行政區的精華地段，加上民眾看好未來發展前景，預售屋均價自然獲得支撐力道，也讓預售屋均價與成屋價差在新北市各行政區中名列前茅。

而新北所有行政區中，僅有三峽區預售屋均價較成屋便宜，預售屋均價較成屋少 5000 元，陳金萍表示，觀察三峽區成屋交易以北大特區一帶為主力，北大特區整合台北大學與周邊生活圈並朝大學城發展，已開發約 15 年，區域內生活機能已完備，加上重劃區方正的街廓規劃，吸引不少首購或換屋族群進駐，購屋需求穩定，讓成屋均價有撐，2021 年成屋均價為 29.8 萬元，而預售屋交易則較分散，分布於大學路、大同路、民生街周邊，讓三峽區預售屋均價與成屋相當，甚至小幅低於成屋價格，也顯示房價高低與地段優劣成正比。