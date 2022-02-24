〈房產〉市調：去年北台灣新建案銷售率突破6成 新竹買氣最旺

據市調機構統計，2021 年北台灣新成屋、預售屋建案總規劃戶數共計 9 萬 0473 戶，扣除建商保留戶、股東戶與地主分回戶後，釋出到市面銷售的可售戶數為 6.54 萬戶，累計成交戶數為 3 萬 9333 戶，平均銷售率達到 60.14％，年增率 1.78 個百分點，市場專家認為，今年的銷售率也將維持 5 成以上。

住展雜誌研發長何世昌表示，北台灣新建案銷售率已連續 5 年正成長，且持續處於多空分水嶺的 5 成之上，顯示新建案市場依然穩健，預估今年銷售率依然可以維持在 5 成以上，這將是房價穩定上揚最大的支撐來源。

依統計，與 2020 年相比，北台灣房市由於 2021 年可售戶數年減 9675 戶，成交戶數減少 3880 戶，剩餘戶數也減少 4757 戶，但平均銷售率上升至 60.14％，比 2020 年銷售率成長 1.78 個百分點。北台灣各縣市銷售率高低依序為新竹地區 77.5％、台北市 67.6％、宜蘭地區 64.7％、新北市 59.7％、桃園市 54.7％、基隆市 46.8％。

住展指出，新竹地區是 2021 年新建案銷售率最高的地方，年銷售率高達約 77.5％，較 2020 年成長 6.9 個百分點，且已連續兩年突破 7 成，市況之火熱可見一斑。新竹銷售率最旺的行政區為竹東、芎林、新埔等地，去年銷售率均超過 9 成以上，主因是菁華區房價暴漲之下，消費者轉向周邊相對低價區購屋。新竹市高價區東區、北區等銷售率也達到 8 成以上，表現亦不俗。由於新竹房市買氣蓬勃，2022 年房價可能還有強勁成長的空間。

台北市 2021 年銷售率約 67.6％，比 2020 年略降 1 個百分點，銷售率最高的行政區依序為大安、南港、中山、文山、士林等區；其中，大安與南港都達到 8 成以上，而中山與文山則逾 7 成。

何世昌指出，大安區為北市房價最貴的行政區，但是去年銷售率居全市之冠，意味著大安區黃金門牌並未褪色，購屋族打死不退，再辛苦也想拚一間大安區房子。而去年台北市推案主流為 30 坪以下小宅，蛋黃、蛋白區的買氣都很穩健，只有大坪數房型與高價案比例偏多的松山區銷售率低於 5 成，表現相對遜色。

而新北市房市 2021 年銷售率約 59.7％，較 2020 年成長 6.8 個百分點，銷售率最突出的是三峽、樹林與蘆洲，三個行政區銷售率均逾 9 成，主因是供給量極少，新建案大多公開沒多久就能順利完銷。

桃園 2021 年銷售率雖仍超過 5 成多空分水嶺約 54.7％，比 2020 年衰退 3.5 個百分點。由於 2021 年桃園平均房價大漲逾一成以上，桃園、青埔、南崁、A7 等地房價與新北市蛋白區價差減少，尤其青埔、南崁均價已逼近 4 字頭，導致大台北輕移民買盤流向新北房價水準相近或低價蛋白區，如林口、鶯歌等地因此受惠；由於客源流失的緣故，桃園建案銷售率因此受到衝擊。

何世昌認為，雖然政府將不斷打房與即將進入升息循環，但我國經濟成長率保持強勁成長，又因通膨陰霾推升購屋需求，以及供需失衡的狀況仍未有解，整體環境對房市有利，預估 2022 年全年銷售率仍可逾 5 成以上，多頭攻勢不易遭逆轉。

資料來源：住展