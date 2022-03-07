〈房產〉全台每戶人口數再破底 平均僅2.59人創歷史新低

依內政部最新統計資料顯示，2022 年 1 月平均每戶人口數量再創新低，僅剩 2.59 人，再創歷史新低紀錄，根據人口普查資料顯示，2020 年 2357 萬的戶籍人口中，有高達 65.7 萬人是居住海外，占比達 2.8%，這些人口部分可能因為疫情兩年沒回國而導致戶籍被遷出，因此人口數據呈現外流與每戶人口數持續下滑。

根據人口普查資料顯示，戶籍在國內但人在海外，每百人中就有 2.8 人，台北市官方也指出，光是疫情兩年沒回來的人口就樣高達 4 萬人，這些戶籍人口被遷出，導致人口減少，台北市今年的人口數有可能跌破 250 萬人。

而人口數減少、分戶與單身戶增加，也導致每戶人口下滑，根據統計資料顯示，1991 年台灣平均每戶有 3.94 人，2009 年跌破 3 人關卡，剩下每戶 2.96 人，2021 年平均還守住每戶 2.6 人，今年 1 月則正式跌破 2.6 人，平均每戶剩 2.59 人創下歷史新低。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，家庭型態因都會化而改變，傳統大家庭模式逐漸演變成為夫妻跟小孩的家庭模式，甚至單人戶數量也與日俱增，根據 10 年一次的人口普查趨勢顯示，過去三次調查，每 10 年父母與未婚子女型態的核心家戶，比例都減少 5%，但單人家戶和 20 年前相比卻增加 5.5%，若趨勢不變，未來 10 年單人家戶的比例，可能與超越父母與未婚子女的家戶比例，兩者出現黃金交叉。

根據內政部統計月報資料顯示，六都中每戶人口最少的是台北市的 2.39 人，高雄市的 2.43 人，新北市 2.47 人，台南市 2.62 人，桃園市 2.63 人，台中市的 2.76 人，顯示都會化越高的區域，平均每戶的人口數量越少。

曾敬德指出，平均每戶的人口數量減少，也帶來居住型態的改變，包括坪數越來越小，但希望可以過得更有品質，另外，捷運網絡等完善，也會把人口由都會區向外擴散。