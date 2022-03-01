〈房產〉三峽北大特區大樓住宅成交價 首見5字頭創區域新高價

依最新實價登錄資訊，新北市三峽北大特區房產交易價格突破 5 字頭的區域新天價，創在地歷年來住宅大樓單價新高紀錄。此交易為位在三峽學勤路的「遠雄耶魯」，屋齡 12 年、樓高 25 樓，去年 11 月成交 32.89 坪 19 樓戶，每坪單價 50.2 萬元，不只為北大特區歷來最貴，也刷新三峽區大樓歷史新高。

新北北大特區為規劃發展完整的重劃區，居住環境品質佳，全國不動產北大特區學勤加盟店店東楊凱婷表示，北大特區橫跨新北市三峽區、樹林區，整合台北大學與周邊生活圈並朝大學城發展，已開發約 15 年，從當時首推建案的 1 字頭，一路漲至 2014 年的均價 3 字頭，2015-2018 年房市轉冷時期，多數社區呈持平或微幅下修 5%，2019 年後開始向上緩漲，然而去年爆發的房市熱潮讓房價跳漲來到 4 字頭，漲幅確實相當驚人，更出現 5 字頭天價交易。

楊凱婷分析，由於北大特區住宅大樓向來供不應求，產品釋出不多，當時買方想找的 2 房產品更是稀有、市場僅此 1 戶，加上該戶別附裝潢且屋況佳，總價在買方可接受範圍，因此出現 5 字頭單價，可說是特殊成交案例，目前北大特區一般相同產品單價仍位 4 字頭行情，想在北大特區購屋的首購族還是有機會買到 3-4 字頭。

楊凱婷指出，北大特區住宅屋齡都約在 12-15 年內，一般社區 2 房每坪 37~40 萬元、總價 1200 萬元；至於 3 房單價約比 2 房少 2-3 萬元，總價 1600~1800 萬元可入手。至於遠雄 (5522-TW) 或是知名社區，則每坪約在 40 多萬元之間，2 房總價約 1400 萬元、3 房總價約 1900-2000 萬元。

由於北大特區環境優質，吸引許多退休換屋族置產，一直有獨特的房市交易市場，看好未來捷運三鶯線通車後利多，許多房仲業者持續展店。