〈房產〉1月個人房地合一稅收倍增至21.9億元 新竹縣狂增7倍

財政部統計，今年 1 月個人房地合一稅收達 21.9 億元，年增 2.03 倍，六都中以桃園市成長 4.76 倍最多，非六都中以新竹縣成長 7.08 倍最狂，而繳稅金額增加最多的為台中市，為 2.31 億。

政府打炒房政策接二連三，其中房地合一 2.0 對投資客來說，更是一大打擊，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，雖然今年 1 月因為非春節假期，工作期間較長，不過由於納入預售屋，加上持有期間延長，讓許多賣方稅負成本增加，也帶動了各區的房地合一稅額成長。

綜觀各行政區表現，在同期稅額增加數上，六都中台中市以 2.3 億元成為繳稅王，桃園增加 2.24 億元緊追在後，臺北市增加 2.12 億元名列第三；在成長率上，新竹縣以 708.4% 成長最多，桃園市 476.3% 次之，花蓮縣以 372.1% 名列第三。徐佳馨指出，在房地合一 2.0 納入預售屋與延長期間之後，各地區稅額大增，其中以預售屋交易較多的區域，受惠最多；此外，近年來因熱錢流入低價區帶動的房價漲勢，也充分反映在稅收之中。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，政府稅改頻頻，在房地合一 2.0 上路之後，因為納入預售，市場上不乏預售時期取得，成屋出售因認定期間不同，被迫補稅的例子，提醒消費者如果要賣屋，且是在 2016 年之後取得者，一定要確認期限與稅額，避免被國稅局要求連補帶罰，增加無謂困擾。

去年 12 月個人房地合一稅收創歷史新高，達 47.3 億元，全年個人房地合一稅收高達 245.7 億元，年增 1.06 倍。