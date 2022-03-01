〈房產〉六都前2月移轉棟數持平去年同期 新北、南、高年增6-8%

根據全台六都地政局公布的移轉棟數資料顯示，今年六都前兩月移轉棟數為 3.97 萬棟，大致較去年同期 3.96 萬棟持平，反映市場熱度和前一年接近，主要的都會區中，成長幅度最大的是新北市，前 2 月移轉棟數增加約 8%，其次則是有科技業投資題材的台南與高雄，前兩月移轉都年增 6%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2 月因為農曆春節工作天數較少，2 月移轉棟數通常都會較 1 月減少，但都屬於正常季節性變化，等到 3 月移轉棟數就會逐漸恢復正常，今年房市仍延續去年交易熱絡的市況，不過外在挑戰逐漸變多，包括金融市場受俄烏戰爭影響波動加大，政府打算禁止預售換約與長期利率看升等事件，都會讓今年房市出現一些挑戰。

統計顯示，全台六都房市今年開局表現穩定，前兩月移轉棟數維持與去年同期接近的 3.97 萬棟，其中台北市前 2 月建物買賣移轉棟數 4635 棟，年減 8%，新北市前兩月移轉 1 萬棟，年增約 8%。

桃園市前兩月建物買賣移轉棟數 7108 棟，年減 3%，台中市 7787 棟年減 7%，不過台南市與高雄市則是雙雙成長約 6%，反映當地市場交易較去年同期熱絡，主要還是房價相對平價且有科技廠商投資議題帶動。

曾敬德指出，今年開春以後全球局勢逐漸動盪，股市波動幅度加劇，打炒房的政策也陸續出爐，市場預期未來還有升息的議題，加上房價仍高居不下，後續還有許多挑戰，不過當前民眾購屋信心強勁，短時間內市場交易狀況還是相對熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，從前 2 月交易量來看，整體交易量持穩，部分都會區交易量下滑，顯示政府打擊投機炒作的效應已逐漸浮現，在內政部五重拳、央行第四度加重選擇性信用管制以及金管會調升不動產授信風險等措施相繼推出後，投機買盤逐漸退出市場，未來將更利於自住、置產等剛性需求的買方。

陳金萍補充，觀察 1-2 月交易量仍是 11 年來高量，代表房市交易仍熱絡，在房市基本面佳、通膨升溫的狀況下，自住、長期投資置產保值需求仍強，讓房市交易量仍維持高檔。