升息威脅消退 俄烏戰情令美股前景蒙陰影

俄烏衝突降低美國聯準會 (Fed) 在未來數月大幅升息的預期，但分析師認為，衝突帶來的不確定性，正在為美股前景蒙上一層陰影。

避險情緒使標普 500 指數周五承壓，收跌近 0.8%，以 4,328.9 點作收，抵銷自 2 月 24 日盤中低點反彈以來的部分漲幅。對升息幅度較緩的期望加上商品價格推高通膨的擔憂，使美股走勢震盪。

然而，投資人幾乎排除 3 月升息 2 碼的可能性，近來使科技股和成長股獲得提振，其中 Adobe(ADBE-US) 上周以來已漲逾 5%，微軟也漲至少 3%。

Alger 市場策略主管 Brad Neuman 表示：「不那麽激進的聯準會與整體殖利率下滑的態勢，幫助提振股市表現，升息威脅已經有所降低。」

自俄羅斯上周對烏克蘭發動攻擊的前一天以來，標普 500 指數漲幅已達 2.6%。然而，對俄烏局勢惡化的擔憂帶動油價進一步走高，對經濟增長放緩和通膨升溫的擔憂也隨之而來。

Neuman 說：「俄羅斯在短期之內入侵烏克蘭，Fed 將不再那麼激進，但 Fed 一直以來面臨的問題仍未獲得改善，且事實上已經惡化。」他指的是通膨。

不過，目前來看，美國公債殖利率漲勢已經稍停，10 年期美債殖利率年初至今已升逾 50 個基點至 2.065%，隨後出現回落，截稿前報 1.737%。

花旗策略師發布報告說，成長股因殖利率上升而遭受打擊，一旦殖利率出現逆轉，應能從中得利，反之，對殖利率較敏感的金融股上周以來表現較疲軟，標普 500 指數的金融板塊上周以來已跌近 8%。

顧問公司 Truist Advisory Services 本周將金融板塊評等調降至「中立」(neutral)，並上調防禦性板塊評等，必需消費品板塊或升至「優於大盤」(overweight)，公用事業板塊升至「中立」。

Truist 共同投資長 Keith Lerner 表示，海外正在發生的事使全球情勢變得複雜化，經濟將有所放緩，且限制利率上揚，這本身對金融股不利。

富國銀行 (Wells Fargo) 高級全球市場策略師 Sameer Samana 則表示，地緣政治危機仍潛伏在那，市場想要取得有意義的進展，恐怕很棘手，在不確定性太高的情況下，不宜過度反應。