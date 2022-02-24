通膨當頭 高盛：俄烏交戰不會阻止Fed調升利率

聯準會 (Fed) 不太可能不在 3 月會議上開始升息。即使正處於俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，它仍須努力對抗熾熱的通膨。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 說：「目前的情況與過去不同，過去地緣政治事件導致 Fed 延後推遲收緊或放鬆；但如今因為通膨風險，讓 Fed 有比過去更強烈、更緊迫的理由去收緊政策。」

他在最新的研究報告中指出，「由於出現了工資價格波動的跡象，以及近期通膨預期已經很高，大宗商品價格的進一步上漲可能比平時更令人擔憂。因此，我們預計地緣政治風險不會阻止 FOMC 穩步升息，在即將召開的會議上升息 25 個基點。但是我們的確認為地緣政治的不確定性進一步降低了 3 月升息 50 個基點的可能性。」

美股持續因讓高盛感到憂慮的利率以及烏俄與西方之間的發展局勢而大跌。

周三 (23 日) 的交易代表了美股連續第二天震盪收低。標普 500 指數回吐早盤漲幅，在晚盤大幅走低。收盤時，指數徘徊在 8 個月低點，較期高點下跌逾 10%，處於修正區間。

大約 85% 的標普 500 指數成份股在周三交易日中下跌。

至於道瓊工業平均指數，只有 2 支成分股收漲：嬌生 (JNJ-US) 和雪佛龍 (CVX-US)。年初來大漲的動能股如特斯拉 (TSLA-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Rivian (RIVN-US)，繼續下跌，離 52 周高點越來越遠。

與此同時，在通膨橫行的背景下，對大宗商品的可怕預測也讓交易員深感壓力。

高盛全球商品研究主管 Jeffrey Currie 表示，「這與我們當時的假設完全相同。」他指的是高盛從 2005 年開始對油價進行傳奇性的「超級飆升」預期。

他不排除大宗商品價格有再次飆升的可能，並認為投資人目前應該加碼這塊領域。