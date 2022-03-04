〈俄烏衝突〉烏克蘭官員說遭炮擊核電廠仍安全 美股期指跌幅收斂、油價漲

烏克蘭札波羅熱 (Zaporizhzhia) 核電廠當地周五 (4 日) 凌晨傳出遭俄軍砲擊起火，一度導致美股期貨重挫，不過稍後烏克蘭緊急服務部表示，起火地點是電廠附近一處訓練設施，烏國和美國掌握的情報都顯示，輻射水準還在安全範圍，美股期指在截稿前跌幅收斂，油價保持漲勢。

烏克蘭核電廠遭猛攻的消息，稍早一度讓美股期指跌幅擴大到超過 2%，日經 225 指數重挫 3%，油價大漲。不過隨著市場疑慮減緩，期指跌幅縮小，截稿前道瓊期約下跌 250 點或 0.7%，標普和那斯達克期指各跌 0.8% 和 0.9%，日股、陸股分別下滑 2%、0.5%。

國際油價保持漲勢，紐約西德州原油上揚 2.2%，報每桶 110.05 美元，布蘭特原油漲 1.88%，報每桶 112.54 美元。

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，為烏克蘭供應將近四分之一電力。該核電廠鄰近安赫德鎮 (Enerhodar) 鎮長稍早在 Telegram 頻道中說，當地軍隊和俄軍激烈交戰之後，電廠遭到俄軍炮擊起火。

之後烏克蘭緊急服務部表示，起火地點是核電廠附近的一處訓練大樓。札波羅熱核電廠廠長向烏克蘭電視台說，目前輻射水準仍在安全值。

俄軍和烏軍激戰，札波羅熱核電廠周遭遭炮擊起火。(圖: AFP)

美國能源部部長 Jennifer Granholm 表示，沒有跡象顯示核電廠附近的輻射水準偏高，札波羅熱核電廠的反應爐受到良好的保護，已經安全關閉。國際原能署 (IAEA) 表示與烏國保持聯繫。

根據白宮發布的新聞稿，美國總統拜登緊急與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 通話，也聽取美國能源部的簡報，以掌握最新情況。