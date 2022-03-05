克羅格攜手不可能食品 打造合人造肉聯合品牌 超越肉類重挫近7%

美國最大連鎖超市 Kroger Co (克羅格) 周五 (4 日) 宣布，已與人造肉生產商 Impossible Foods (不可能食品) 合作，為其自有品牌業務創造肉類替代品，令同業勁敵 Beyond Meat (超越肉類) 周五大挫近 7%。

超越肉類 (BYND-US) 周五大跌 3.23 美元或 6.96%，收 43.18 美元，盤後續跌，過去 12 個月來該股價已崩跌 68%，令其市值萎縮至 27.2 億美元。

瑞信分析師 Robert Moskow 周五報告直言，克羅格 (KR-US) 與不可能食品的合作恐對超越肉類構成威脅

「我們認為，這場合作測試恐對超越肉類構成威脅，因為這表明大型競爭者願意壓低利潤進入聯合品牌，以期最大限度擴展產品版圖。」

類似這種聯合產品策略，Moskow 也舉出好市多 (COST-US) 的 Kirkland 系列與大型供應商 Tyson Foods 合作推出聯合品牌的鮮肉食品。

這樣的合作關係可能吸引更多消費者，尤其是對價格敏感的消費者。無論是超越肉類或不可能食品，均努力追求與動物肉平價，讓更多消費者願意嘗試人造肉類，而近幾個月動物肉類成本上漲有助於這兩家公司更接近此目標。

克羅格已涉獵自有品牌的植物肉領域，2020 年以其 Simple Truth 品牌推出牛肉替代品，此後還推出無肉火雞片、植物雞肉餅，和其他肉類替代品。

不可能食品公司的代表證實了兩家公司的合作，但他拒絕透露進一步細節。

不可能食品股票目前未上市，因此不必公布其財報，但一年前外媒曾傳聞該公司有意於今年通過首次公開募股或特殊目的收購公司上市。