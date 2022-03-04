〈俄烏衝突〉戰事升級打擊 亞洲股市跌至近16個月低點

俄羅斯對烏克蘭的攻擊，正在加劇金融市場的動盪，亞洲股市周五 (4 日) 直接受到衝擊，跌至 2020 年 11 月以來的最低點。

在烏克蘭官員稱歐洲最大的烏克蘭東部核電站遭到俄羅斯砲擊後，MSCI 亞太指數一度下跌 1.8%，其中又以日本日經 225 指數和香港恒生指數受創最重。

烏克蘭告訴國際原子能機構，火災並未影響「基本設施」，並且輻射水準也未出現變化。在股市下跌同時，避險資產揚升。

亞太股市中，日本的日經 225 指數下跌 2.25%，東證指數下跌 1.78%。香港恒生指數跌幅達到 2.64%，上證指數下跌約 0.8%。

周邊的韓股 KOSPI 指數跌 1.28%，澳洲 S&P/ASX 200 指數下跌 0.83%。MSCI 除日本以外亞太指數下跌 1.57%。

野村控股駐雪梨利率策略師 Andrew Ticehurst 指出，市場仍受制於不可控的俄烏戰事，有關 Zaporizhzhia 核電站的最新消息也因此立即引起了反應。

澳洲 National Australia Bank 經濟學家 Tapas Strickland 表示，風險情緒仍然脆弱，俄羅斯與烏克蘭的戰事新聞，以及似乎致力於升息的央行，在很大程度上打擊了風險情緒。