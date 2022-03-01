〈俄烏衝突〉航運巨頭暫停往返俄羅斯的預訂 馬士基考慮跟進

日本航運公司 Ocean Network Express (ONE) 週一宣布暫停俄羅斯往返的預訂，全球第二大航運巨頭馬士基亦考慮跟進，以回應西方國家對俄羅斯實施的制裁。

總部位於新加坡的 Ocean Network Express 週一聲明提到：「在評估運營可行性的同時，公司暫停接受往返俄羅斯聖彼得堡港口的預訂且立即生效，直到另行通知。」

Ocean Network Express 還提到，公司將暫停俄國新羅西斯克 (Novorossiysk) 港口和烏克蘭敖德薩 (Odessa) 港口的預訂。

德國貨櫃航運商赫伯羅德 (Hapag-Lloyd AG) 2 月 24 日已暫停俄羅斯和烏克蘭的航線，赫伯羅德表示，這是由於上週烏俄事態發展，並確保公司遵守實施的任何制裁。

與此同時，馬士基週一表示，公司正在密切關注並準備遵守對俄羅斯實施制裁和限制，同時考慮到不斷發展的形勢，可能暫停馬士基在海陸往返俄羅斯的訂艙。

地中海航運公司 (MSC) 自 2022 年 2 月 24 日起，已停止接受進出烏克蘭的新貨物預訂，而截至週一，該公司仍維持往返俄羅斯的海陸運輸服務。

該公司稱，只有 MSC 經過徹底篩選並要求所有進口到俄羅斯貨物先預付費用才會接受訂艙。

馬士基自 1992 年以來一直活躍於俄羅斯，經營往返聖彼得堡、新羅西斯克、海參崴、沃斯托奇尼和加里寧格勒等關鍵港口航線，去年馬士基約有 2.5% 的營收來自俄羅斯。馬士基 (AMKBY-US) 週一下跌 3.41% 至每股 15.87 美元。