〈俄烏衝突〉美擴大制裁俄國國防實體 祭白俄羅斯出口管制

烏俄戰火未歇，拜登政府週三 (2 日) 對俄羅斯與其盟國白俄羅斯採取一系列新的制裁措施，揚言要讓兩國付出更高經濟代價。

白宮週三公布對俄國與白俄羅斯最新的 5 項新制裁。首先，白宮將出口管制擴及白俄羅斯，防止產品、技術和軟體通過白俄羅斯轉移到俄國，以顯著降低兩國維持其軍事侵略能力。

第二，美國將對俄國國防部實體實施全面封鎖制裁，進一步限制普丁的戰爭機器，白宮指定總共有 22 俄國國防部實體。

第三，美國對煉油業實施出口管制，藉以切斷俄軍主要收入來源，通過對石油和天然氣開採設備的出口管制，美國商務部將對長期對支持俄國煉油的技術出口施加限制。

第四，針對支援俄國斯和白俄羅斯軍隊的實體，美國商務部將與加入實體清單，確保軍隊、航空航太、海洋和高科技部門無法取得美國的技術產品和技術支持。

(圖片：AFP)

第五，禁止俄羅斯飛機進入美國領空。正如早前拜登所言，美國將對所有俄國航班，關閉美國領空，進一步孤立該國並擊垮他們的經濟。

美國國務院週三亦宣布國務卿布林肯 (Antony Blinken) 即日起至下週二 (8 日) 將出訪北約與歐洲盟友，共同磋商面對俄國侵略的更多應對之策。

白宮聲明指出，只要俄國總統普丁持續升級情勢，美國就會結合盟國持續提高俄國必須付出的代價。

另外，美國司法部週三表示將成立一個特遣隊，這個新跨部門執法特別工作組名為「KleptoCapture」，將針對俄國政府官員和寡頭實施制裁，響應拜登言論，沒收他們的遊艇、公寓和私人飛機等資產。

司法部長賈蘭德 (Merrick Garland) 表示，特別工作組成員將包括檢察官和聯邦特工，以及來自聯邦調查局、國稅局、法警局 (US Marshals Service) 和郵政監察局 (US Postal Inspection Service) 的專家，針對洗錢、稅務執法和國家安全方面進行調查。

司法部聲明指出，這個特遣隊致力於執行美國與盟國和合作夥伴一起實施的全面制裁、出口限制和經濟對策，應對俄國無端對烏克蘭的軍事入侵。