〈貴金屬盤後〉市場忙避險 黃金收在13個月高點 鈀金白金白銀全漲

儘管西方國家祭出嚴厲制裁，俄軍持續轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫 (Kharkiv)，並暗示將鎖定首都基輔的情報和通訊設備，市場擔憂戰爭變得更殘酷，避險需求旺盛，黃金期貨延續近期漲勢，周二 (1 日) 收在 13 個月高點，從白金、鈀金到白銀全面上漲。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 43.10 美元或 2.3%，收每盎司 1943.80 美元，FactSet 資料顯示，這是交易最熱絡期貨自去年 1 月以來最高收盤價。黃金期貨 2 月一共大漲 5.8%，是去年 5 月以來最大漲幅。

俄軍入侵烏克蘭已經持續六天，西方國家祭出嚴厲金融制裁，包括將俄國特定銀行逐出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付網路、凍結俄羅斯央行制裁。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evengelista 說：「俄羅斯入侵烏克蘭持續主導投資人心態，避險資產因此獲得支撐，金價保持在 1900 美元以上。」

投資人正在評估俄國侵略烏克蘭對全球通膨和經濟展望的意義，以及聯準會 (Fed) 在內的央行會如何回應。

不只黃金，白銀、白金、鈀金等貴金屬周二也上漲。

同樣被視為避險資產的美國公債也大漲，殖利率反向下滑至 1.68%，遠低於周一的 1.836%。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 說，黃金、白銀等從公債殖利率的下滑中獲得提供額外支撐，而公債殖利率之所以下滑，理由是一些投資人對央行大幅緊縮的預期心理轉淡，同時避險資金流復甦。

Razaqzada 表示，Fed 3 月升息 50 個基點的機率已經降至不到 5%，此外，市場預測歐洲央行 (Fed) 啟動長久以來首次升息的時間點，則從今年 12 月底推遲到 2023 年。

Razaqzada 說：「種種因素之下，我預測黃金將漲到遠高於每盎司 2000 美元的水準。」

除了債券和黃金，油價周二也衝高。紐約西德州原油期貨突破每桶 100 美元，意味著近期通膨壓力恐再升溫，而黃金也有抗通膨的特性。

ActivTrades 的 Evengelista 說：「俄烏衝突短時間內不太可能找到解決之道，未來幾天戰況可能變得更激烈，這可能為黃金創造進一步上漲的空間。」

其他金屬商品交易

5 月交割的白銀期貨價格上漲 4.8% 或 1.18 美元，收每盎司 25.541 美元，是去年 8 月迄今最高收盤價。

5 月交割的銅期貨價格上漲 3.2%，收每磅 4.4597 美元。

4 月交割的白金期貨價格上漲 1.3%，收每盎司 1051.90 美元。

6 月交割的鈀金期貨上漲 1.3%，收每盎司 2537.80 美元。

俄羅斯是鈀金最大供應國，俄國 Nornickel 公司的產量占全球約 40%，該公司也是重要的白金生產商。