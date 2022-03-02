分析師：金價短期內上看2000美元 但年底可能因升息而下跌

據報導，英國研究機構凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Kieran Tompkins 在週二 (1 日) 發布的一份報告中表示，受到俄烏衝突帶動的避險需求增長，金價在短期內上看每盎司 2000 美元。不過，該行仍維持年底落至每盎司 1600 美元的看法不變。

報告中指出，黃金一直是避險的首選，在避險需求的支持下，未來幾個月價格將上漲至每盎司 2000 美元以上。不過，一旦俄烏戰事獲得解決，金價將會再度受制於美聯準會 (Fed) 的升息。該行預期金價在年底將會跌至每盎司 1600 美元。

Tompkins 表示，現在就估算俄烏衝突對全球市場和供應鏈的影響還為時尚早。但是如果對俄羅斯的制裁和供應鏈短缺問題嚴重擾亂企業生產活動，央行可能會採取更溫和的方式來應對通膨。不過，Fed 仍有可能因美國通膨高漲而變得更加鷹派，主因是美國獨立於歐洲的戰事之外。

報告中也指出，市場將會更加關注央行黃金儲備的流動方向。俄羅斯央行已經在周一表示恢復市場購買黃金。由於受到西方制裁，俄羅斯央行有可能售出黃金儲備。俄羅斯央行的黃金儲備價值超過 1300 億美元，該國央行可能通過黃金儲備來確保金融市場的流動性。

高盛日前表示，儘管金價的前景在短期內難以預測，但中期仍看漲。若西方凍結俄國央行存於海外的外匯存底，迫使該行運用國內囤積的黃金來跟外國貿易，那麼黃金作為終極必險貨幣的特性將被突顯。

然而，有鑑於中國以外地區對通過黃金進行貿易結算的需求有限，俄國可能被迫以低於市場價格大量出售黃金，恐怕會突顯黃金未來有限的經濟規模，並且世上很少有國家能使用黃金最為最終的貨幣。