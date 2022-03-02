〈俄烏衝突〉國際油價飆漲 IEA同意釋出6000萬桶儲油

隨俄烏戰事延燒，國際油價不斷飆漲，國際能源署 (IEA) 周二（1 日）已同意釋出 6,000 萬桶原油庫存平抑油價。知情人士指出，其中有一半原油來自美國的戰略儲備石油（SPR），其餘來自 IEA 在歐洲與亞洲成員國。

這將是幾個月內美國第二次釋出戰略儲油，先前美國在去年 11 月宣布與中國、印度、日本等國聯手釋出戰略儲油，當時美國釋出 5,000 萬桶石油，這次由於俄烏衝突導致國際油加飆升，為平抑油價再次釋出戰略儲油。

然而，此次釋出儲油消息並未給周二飆漲的油價降溫，截稿前，西德州原油漲 10.54%，至每桶 105.81 美元，一度觸及 7 年新高，布蘭特原油上漲 8.97%，至每桶 106.76 美元，先前也一度觸及 2014 年 7 月以來新高。

IEA 署長 Fatih Birol 在該機構網站聲明表示：「全球能源安全受到威脅，使世界經濟在一個脆弱的復甦階段面臨風險。」IEA 也說，將繼續監督能源市場，並可能在必要時建議釋出更多儲備原油。

值得注意的是，油價上漲對美國總統拜登來說尤其危險，因為若無法妥善處理油價問題，期中選舉支持率將大幅下滑。拜登在去年曾宣布動用儲備原油平抑油價，但卻未能控制燃油成本，交易員表示，該措施因影響範圍有限成效不彰，此外釋出原油條件前提都是日後回補。

瑞穗證券（Mizuho Securities）美國期貨部門主管 Bob Yawger 認為，6,000 萬桶原油幾乎不會對市場產生實際影響，並不足以吸收俄國失去的供應。該數字相當於俄國約 6 天產量，以及 12 天的出口量。

儘管如此，CIBC Private Wealth 資深能源交易員 Rebecca Babin 表示，此舉並非毫無意義，能在短期內提供適度的緩衝，這次油價飆升與俄國真正中斷供應相比，簡直是小巫見大巫。