俄烏衝突讓投資人忙著避險 10年期美債殖利率跌破1.75%

投資人繼續關注俄羅斯對烏克蘭的襲擊，美國國債殖利率周二 (1 日) 上午大跌。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 9.6 個基點至 1.743%。30 年期國債殖利率下跌 9.4 個基點至 2.087%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

俄羅斯入侵烏克蘭已進入第 6 天，這項入侵行動已擾亂全球市場，投資人將目光投向美國政府債券等避險投資，從而推低了殖利率。

根據五角大廈的一份評估報告，即使俄羅斯軍隊繼續遇到烏克蘭的頑強抵抗，克里姆林宮仍想占領基輔。

衛星圖片顯示，一支長約 40 英里（65 公里）的大型俄羅斯軍用車輛車隊正向基輔推進。這張衛星圖片由 Maxar Technologies 於周一 (28 日) 拍攝，顯示裝甲卡車車隊有時在路上兩三輛並排行駛。然而，官方消息來源尚未證實該車隊的真實性。

投資人將關注本周聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會的證詞，以了解俄烏衝突是否會影響央行收緊貨幣政策的計畫。

紐約梅隆銀行資深市場策略師 Geoffrey Yu 周二表示，市場可能會關注對俄羅斯的制裁如何導致供應鏈問題和推高物價，以及政策制訂者將如何反應。

他說，「例如在美國，我們認為這根本不會改變 Fed 的路徑。」

在周二公布的經濟數據方面，Markit 的 2 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值定美東時間上午 9:45 發布。

ISM 的 2 月製造業 PMI 將在美東時間上午 10 點發布。