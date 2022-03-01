俄烏戰事推升供應短缺疑慮 美油躍升至7年新高 站上101美元

因俄羅斯部隊逼近烏克蘭首都，油價周二 (1 日) 飆升，美國原油價格觸及 2014 年 7 月以來的最高。

當俄羅斯上周四 (24 日) 入侵烏克蘭時，油價就已突破 100 美元大關，引發了對主要出口國俄羅斯供應中斷的擔憂；油市本就已經非常緊張。

美國石油指標西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 5.7% 至每桶 101.17 美元。

國際指標布蘭特原油上漲 6.3% 至每桶 104.16 美元。上周一度升至 105.79 美元，為 2014 年以來最高。

加拿大周一 (28 日) 表示將禁止進口俄羅斯石油，但到目前為止，它是唯一一個直接制裁俄羅斯能源的國家。美國和西方盟國實施的金融制裁為繼續支付能源費用保留了一定空間。

但連鎖反應已經顯現。摩根大通在周二給客戶的報告中表示：「大宗商品貿易公司的主要歐洲金融機構，已經開始限制大宗商品交易的融資，而中資銀行也在撤出。」該公司補充說：「目前的油價差異反映出人們明顯不願意購買俄羅斯原油。」

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，全球石油市場已經吃緊。需求已經反彈，而供應仍然受限。OPEC 及包括俄羅斯在內的產油盟國將於本周開會討論 4 月的產量。

與此同時，國際能源署 (IEA) 執行董事 Fatih Birol 周一在推特上表示，IEA 定周二將舉行一場「特別」會議，討論「俄羅斯入侵烏克蘭對石油供應的影響，以及 IEA 成員國如何在穩定能源市場方面發揮作用」。

摩根士丹利周二調升了近期油價預測，指稱烏克蘭事件導致「油價風險溢價可能在未來幾個月內保持不變」。

該公司補充說：「在市場緊俏的背景下，即使是很小的中斷也會對價格產生很大影響。」

摩根士丹利現在預計第 2 季布蘭倫特原油平均價格為 110 美元，高於之前預測的 100 美元。在最樂觀的假設下，油價將躍升至每桶 125 美元。

高盛周日 (27 日) 表示，需求破壞是唯一「重要的僅餘平衡機制」。

美國人正在感受到油價上漲的影響。根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，美國 1 加侖汽油的平均價格周二為 3.619 美元，較一個月前上漲了 24 美分。