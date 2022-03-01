〈美股早盤〉俄烏首輪談判未果戰事延續 國際油價再飆高 美股開平走低

隨俄烏首輪談判未果戰事延續，歐美等各國對俄國制裁加強，避險情緒籠罩全球市場，債券價格飆升、國際油價大幅走高，美股周二（1 日）開平走低。截稿前，道瓊工業指數下跌 83.76 點或 0.25%，那斯達克綜合指數下跌 0.15%，標普 500 指數下跌 0.11% ，費城半導體指數跌 0.46%。
烏克蘭和俄羅斯在白俄邊境的第一輪談判結束，暫無結果的雙方已各自返回磋商，預備進行第二次談判；烏克蘭方面總統澤倫斯基已正式簽署加入歐盟的申請，俄國則指談判條件之一，是烏國回歸中立國家。
在俄烏兩國談判之際，俄國似乎並未停下進攻烏克蘭的腳步，仍繼續向烏克蘭投入大量軍力。對俄國經濟制裁方面，歐盟正在討論將 7 家俄羅斯銀行逐出 SWIFT 系統，其中包括俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）和 Bank Rossiya，但名單有可能會做調整。
俄烏戰事硝煙未歇，投資人避險情緒高漲，美國 10 年公債殖利率下跌至 1.7770%，此外兩國衝突也引發原油供應短缺疑慮，西德州原油周二再次飆破每桶 100 美元大關，觸及 2014 年 7 月以來的最高，截稿前，西德州原油上漲 5.63%，至每桶 101.11 美元，布蘭特原油略跌 0.07%，至每桶 100.92 美元。
數位資產方面，受到兩國戰爭影響，對加密貨幣需求攀升，截稿前根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 12.7%，報 44,296.93 美元、以太幣上漲 10.7%，報 3,007.49 美元。
此外，由於俄國入侵烏克蘭給全球市場帶來新的經濟和金融風險，聯準會（Fed）結束寬鬆貨幣政策的進程正面臨出人意料的考驗。芝商所（CME）聯邦觀察工具（CME FedWatch Tool）顯示，俄烏兩國衝突已使交易員將 3 月 16 日升息 50 個基點的預估降至僅 8.5%。
亞特蘭大聯儲銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）昨（28 日）表示，支持 Fed 在 3 月升息 25 個基點，倘若通膨數據惡化，升息幅度可能要達到 50 個基點。
截至台北時間周二（1 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 83.76 點或 0.25%，暫報 33,808.84 點
- 那斯達克綜合指數下跌 20.12 點或 0.15%，暫報 13,731.28 點
- 標普 500 指數下跌 4.63 點或 0.11%，暫報 43,69.31 點
- 費半下跌 15.65 點或 0.46%，暫報 3,413.88 點
- 台積電 ADR 上漲 2.84% 至每股 110.04 美元
- 10 年期美債殖利率下跌至 1.7770%
- 紐約輕原油上漲 5.63% 至每桶 101.11 美元
- 布蘭特原油略跌 0.07% 至每桶 100.92 美元
- 黃金上漲 1.05% 至每盎司 1,920.60 美元
- 美元指數上漲至 97.11
焦點個股：
Target(TGT-US) 早盤上漲 12.71%，至每股 225.17 美元
由於消費者繼續在通膨環境下採購服裝和食品，Target 去年第四季財報繳出亮眼佳績並給出優秀財測，Q4 調整後每股獲利報 3.19 美元，遠超乎市場預估的 2.88 美元、Q4 營收報 309.9 億美元，略低於市場預估的 311.6 億美元。
Target 預估 2022 年每股獲利將以「高個位數百分比」成長，達到每股 14.64 美元，高於市場預估的每股 13.31 美元。
柯爾百貨 (KSS-US) 早盤上漲 6.83%，至每股 59.42 美元
柯爾百貨（Kohl "s）盤前公布第四季財報，由於持續受供應鏈影響擾亂去年底購物季銷售與庫存，Q4 營收報 62.2 億美元，低於市場預期的 65.4 億美元，不過 Q4 經調整後每股獲利報 2.20 美元，優於預期的 2.12 美元。
該公司預估 2022 會計年度淨銷售額將成長 2% 至 3%，而分析師平均預期為成長 2.2%，不包括一次性項目的每股獲利在 7.00 美元至 7.50 美元之間，而分析師的預期為每股 6.55 美元。
Lucid(LCID-US) 早盤下跌 18.89%，至每股 23.50 美元
電動車新創公司 Lucid，第四季淨損暴增為 1 年前的 3 倍至 10.5 億美元，Q4 每股虧損 0.64 美元，遠高於市場預估的虧損 0.35 美元，而且該公司未實現交車目標，該季共交付 125 輛 Lucid Air 轎車，不如原本預定的超過 500 輛，此外由於供應鏈問題，把 2022 年產量目標大砍 40%。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 2 月 Markit 製造業 PMI 終值報 57.3，預期 57.5，前值 57.5
- 美國 2 月 ISM 製造業指數預期 58，前值 57.6
華爾街分析：
富國銀行全球資產配置策略主管 Tracie McMillion 表示，在俄羅斯入侵給能源價格帶來的額外壓力下，通膨將有更大上行空間，並表示 Fed 在 3 月升息 50 個基點有很大機率是不可能的，也預估 2022 年將升息 4 次，每次 25 個基點。
摩根大通全球市場策略師 Kerry Craig 表示，俄烏兩國談判顯然替市場蒙上一層陰影，但重要的推動因素將是各國政府和央行在政策設置方面的反應，市場將繼續觀察高漲的能源價格以及通膨所產生的影響。
Regentatlantic Capital LLC 的聯合投資長 Andy Kapyrin 表示，未來幾周，股市將會有更大的波動，並且有可能出現更大的跌幅，不過這是一個值得逢低進場的買點，因為大多數的地緣政治危機都會相對較快得到解決。