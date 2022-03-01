〈美股早盤〉俄烏首輪談判未果戰事延續 國際油價再飆高 美股開平走低

隨俄烏首輪談判未果戰事延續，歐美等各國對俄國制裁加強，避險情緒籠罩全球市場，債券價格飆升、國際油價大幅走高，美股周二（1 日）開平走低。截稿前，道瓊工業指數下跌 83.76 點或 0.25%，那斯達克綜合指數下跌 0.15%，標普 500 指數下跌 0.11% ，費城半導體指數跌 0.46%。

烏克蘭和俄羅斯在白俄邊境的第一輪談判結束，暫無結果的雙方已各自返回磋商，預備進行第二次談判；烏克蘭方面總統澤倫斯基已正式簽署加入歐盟的申請，俄國則指談判條件之一，是烏國回歸中立國家。

在俄烏兩國談判之際，俄國似乎並未停下進攻烏克蘭的腳步，仍繼續向烏克蘭投入大量軍力。對俄國經濟制裁方面，歐盟正在討論將 7 家俄羅斯銀行逐出 SWIFT 系統，其中包括俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）和 Bank Rossiya，但名單有可能會做調整。

俄烏戰事硝煙未歇，投資人避險情緒高漲，美國 10 年公債殖利率下跌至 1.7770%，此外兩國衝突也引發原油供應短缺疑慮，西德州原油周二再次飆破每桶 100 美元大關，觸及 2014 年 7 月以來的最高，截稿前，西德州原油上漲 5.63%，至每桶 101.11 美元，布蘭特原油略跌 0.07%，至每桶 100.92 美元。

數位資產方面，受到兩國戰爭影響，對加密貨幣需求攀升，截稿前根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 12.7%，報 44,296.93 美元、以太幣上漲 10.7%，報 3,007.49 美元。

此外，由於俄國入侵烏克蘭給全球市場帶來新的經濟和金融風險，聯準會（Fed）結束寬鬆貨幣政策的進程正面臨出人意料的考驗。芝商所（CME）聯邦觀察工具（CME FedWatch Tool）顯示，俄烏兩國衝突已使交易員將 3 月 16 日升息 50 個基點的預估降至僅 8.5%。

亞特蘭大聯儲銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）昨（28 日）表示，支持 Fed 在 3 月升息 25 個基點，倘若通膨數據惡化，升息幅度可能要達到 50 個基點。

截至台北時間周二（1 日）22 時許：

道瓊工業指數下跌 83.76 點或 0.25%，暫報 33,808.84 點

那斯達克綜合指數下跌 20.12 點或 0.15%，暫報 13,731.28 點

標普 500 指數下跌 4.63 點或 0.11%，暫報 43,69.31 點

費半下跌 15.65 點或 0.46%，暫報 3,413.88 點

台積電 ADR 上漲 2.84% 至每股 110.04 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.7770%

紐約輕原油上漲 5.63% 至每桶 101.11 美元

布蘭特原油略跌 0.07% 至每桶 100.92 美元

黃金上漲 1.05% 至每盎司 1,920.60 美元

美元指數上漲至 97.11

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

由於消費者繼續在通膨環境下採購服裝和食品，Target 去年第四季財報繳出亮眼佳績並給出優秀財測，Q4 調整後每股獲利報 3.19 美元，遠超乎市場預估的 2.88 美元、Q4 營收報 309.9 億美元，略低於市場預估的 311.6 億美元。

Target 預估 2022 年每股獲利將以「高個位數百分比」成長，達到每股 14.64 美元，高於市場預估的每股 13.31 美元。

柯爾百貨 (KSS-US) 早盤上漲 6.83%，至每股 59.42 美元

柯爾百貨（Kohl "s）盤前公布第四季財報，由於持續受供應鏈影響擾亂去年底購物季銷售與庫存，Q4 營收報 62.2 億美元，低於市場預期的 65.4 億美元，不過 Q4 經調整後每股獲利報 2.20 美元，優於預期的 2.12 美元。

該公司預估 2022 會計年度淨銷售額將成長 2% 至 3%，而分析師平均預期為成長 2.2%，不包括一次性項目的每股獲利在 7.00 美元至 7.50 美元之間，而分析師的預期為每股 6.55 美元。

電動車新創公司 Lucid，第四季淨損暴增為 1 年前的 3 倍至 10.5 億美元，Q4 每股虧損 0.64 美元，遠高於市場預估的虧損 0.35 美元，而且該公司未實現交車目標，該季共交付 125 輛 Lucid Air 轎車，不如原本預定的超過 500 輛，此外由於供應鏈問題，把 2022 年產量目標大砍 40%。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 終值報 57.3，預期 57.5，前值 57.5

美國 2 月 ISM 製造業指數預期 58，前值 57.6

華爾街分析：

富國銀行全球資產配置策略主管 Tracie McMillion 表示，在俄羅斯入侵給能源價格帶來的額外壓力下，通膨將有更大上行空間，並表示 Fed 在 3 月升息 50 個基點有很大機率是不可能的，也預估 2022 年將升息 4 次，每次 25 個基點。

摩根大通全球市場策略師 Kerry Craig 表示，俄烏兩國談判顯然替市場蒙上一層陰影，但重要的推動因素將是各國政府和央行在政策設置方面的反應，市場將繼續觀察高漲的能源價格以及通膨所產生的影響。

Regentatlantic Capital LLC 的聯合投資長 Andy Kapyrin 表示，未來幾周，股市將會有更大的波動，並且有可能出現更大的跌幅，不過這是一個值得逢低進場的買點，因為大多數的地緣政治危機都會相對較快得到解決。