〈財報〉Lucid 2022年電動車產量目標大砍40% 盤後重挫逾13%

電動車新創公司 Lucid 周一 (28 日) 盤後以供應鏈問題為由，把 2022 年產量目標大砍 40%，盤後股價應聲重挫逾 13%。

Lucid 表示，2022 全年生產目標如今為 1.2 萬至 1.4 萬輛，較初估的 2 萬輛減少多達 40%，理由是物流和供應鏈面臨「非常大」的挑戰。

執行長 Peter Rawlinson 表示，問題主要出在玻璃、地毯等零件，和晶片短缺的關聯性較小。他說：「我們仍對掌握龐大商機的能力深具信心，我們擁有領先的技術，市場對我們的車子需求也很強勁。」

Lucid(LCID-US) 周一盤後重挫 13.39%，稍早收盤追隨電動車類股的氣勢，大漲 9.98% 至每股 28.98 美元，市值 477 億美元。今年來截至周一收盤，Lucid 共下跌 24%。

F2021 Q4(2 月 28 日止) 財報關鍵數據

淨損：10.5 億美元

EPS：每股虧損 64 美分 vs 35 美分 (FactSet 訪調分析師預估)

營收：2640 萬美元 vs 3700 萬美元 (FactSet 訪調分析師預估)

交車量：125 輛 vs 原定目標超過 500 輛

Lucid 第 4 季淨損暴增為一年前的三倍，且未實現交車目標，該季共交付 125 輛 Lucid Air 轎車，不如原本預定的超過 500 輛。

Lucid Air 去年 11 月交車，迄今產量超過 400 輛，其中超過 300 輛已經交車，其中包含第 4 季的 125 輛。

此外，第 4 季收到的預訂訂單超過 2.5 萬輛，潛在收入相當於超過 24 億美元。

Lucid 被譽為「特斯拉殺手」，是去年成功交付車輛的唯二電動車新創公司，另一家是 Rivian。比起 Rivian，Lucid 鎖定更高階買家，Lucid Air Dream Edition 要價 16.9 萬美元。

然而 Lucid Air 交車才幾個月，2 月下旬就傳出因為避震器問題而召回 230 輛。此外，傳出首批車子沒有搭載先前承諾的駕駛輔助功能，之後要靠用戶上網更新軟體增添該功能。

證實在沙烏地阿拉伯設第一座海外工廠

Lucid 表示，在亞利桑那州面積 285 萬平方英尺的產線，工程正在如期進行，該廠年產能目標是提升到 36.5 萬輛。

此外，Lucid 最近和沙烏地阿拉伯租賃土地，興建第二座工廠，上半年就會動工，目標是一年生產達 15 萬輛車。Lucid 有將近 63% 持股掌握在沙國主權基金「沙烏地阿拉伯公共投資基金」(PIF) 手中。

未來沙國工廠生產的汽車將先在當地販售，之後也會賣到其他國家。