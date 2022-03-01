〈財報〉AI與雲端業務表現出色 百度Q4營收優預期

中國搜尋引擎巨頭百度（Baidu）周二（1 日）美股盤前公布 2021 年第 4 季與全年財報，受惠不斷成長的雲端與人工智慧（AI）業務，幫助該公司度過前一季核心業務銷售放緩的難關，Q4 營收年增 9% 至人民幣 331 億元，優於預期，不過獲利未跟上，低於市場預期，盤前股價漲逾 3%。

截稿前，百度 (BIDU-US) 上漲 3.48%，每股暫報 157.31 美元。

Q4 GAAP 財報關鍵數據：(按人民幣計算)

營收：331 億元，年增 9%，高於預期的 322 億元

歸屬於百度淨利：17.15 億元，去年同期淨利 51.74 億元，略低於 FactSet 分析師預估的 17.61 億元

Q4 Non-GAAP 財報關鍵數據：(按人民幣計算)

營業利益：43.07 億元，年減 39%

歸屬於百度淨利：40.84 億元，年減 41%

稀釋後 ADS：11.60 元，去年同期為 20.08 元

調整後 EBITDA：57.57 億元，年減 33%

2021 全年財報關鍵數據：(按人民幣計算)

營收：1,245 億元，年增 16%

歸屬於百度淨利：102.2 億元，年減 54%

Non-GAAP 營業利益：190.3 億元，年減 27%

Non-GAAP 稀釋後 ADS：53.53 元，年減 16%

調整後 EBITDA：249.14 億元，年減 9%

(圖：百度財報)

按部門表現來看，百度 Q4 核心收入報人民幣 260 億元，年增 12%，網路行銷收入報人民幣 191 億元，年增 1%，其中愛奇藝收入報人民幣 74 億元，年減 1%。

值得注意的是，受雲端和 AI 業務驅動，非網路行銷收入報人民幣 69 億元，較去年同期大增 63%。

百度董事長兼執行長李彥宏表示，旗下無人車出行服務平台—「蘿蔔快跑」去年第四季訂單量約 21.3 萬張，比去年同期成長近一倍，訂單量領先全球，再度奠定百度在全球自駕市場的領先地位。

百度財務長羅戎表示，未來將近一步強化組織營運效率與執行力，推動業務長期健康可持續成長。

TH Capital 分析師 Tian X. Hou 表示，中國經濟疲軟對百度短期的成長有負面影響，然而展望本季之後，百度的自駕電動汽車計畫有望替該公司帶來新的成長，也將替該股帶來更佳的估值。

百度計劃在 2023 年量產其電動車，4 月將在北京車展發表概念車，該公司還在北京與廣州等大城市測試無人車出行服務「蘿蔔快跑」，同時除內部應用應用程式發展外，正在拓展一項剛起步的晶片業務。

雖然百度不是中國政府打擊科技企業的主要目標，但監管方面的不確定性，以及與騰訊 (TCEHY-US) 和字節跳動（ByteDance）等公司之間競爭加劇日益，可能會削弱百度的搜索應用程式和愛奇藝的前景。去年 12 月，在用戶增長趨於平穩後，愛奇藝將訂閱費用提高了 20%。

截稿前，愛奇藝 (IQ-US) 盤前股價上漲 3.38%，每股暫報 4.28 美元。