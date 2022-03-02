〈美股熱門股〉Rivian利空罩頂 分析師大砍目標價 盤中跌逾9%

電動車新創公司 Rivian 將於下周公布去年第四季財報，然而富國銀行分析師認為該股面臨太多不利因素，因此在財報公布前下調目標價，受利空消息影響 Rivian 周二（1 日）盤中股價挫跌逾 9%。

富國銀行分析師 Colin Langan 認為，Rivian 將面臨包括聯準會（Fed）升息、電動車市場競爭加劇、首次公開發行（IPO）鎖定期將於 5 月結束，以及第一季的電動車交付數量不如預期等不利因素，重申對該股「持有」（Hold）評等，目標價從每股 110 美元大砍至每股 70 美元。

Langan 表示，Rivian 有望在今年第一季交付 2,300 電動皮卡，不過華爾街分析師共識是接近 4,000 輛。此外競爭對手福特 (F-US) 也將推出純電 F-150 皮卡車，與 Rivian 的 R1T 強碰，而且還有通用 (GM-US) 的電動皮卡 Chevy Silverado 與特斯拉 (TSLA-US) 的 Cybertruck，情勢不容樂觀。

利率方面，Rivian 這類成長型公司營收與現金流的是在未來產生，而升息會降低未來貨幣價值，進而影響營收與現金流。Langan 說，富國銀行經濟學家預估，短期利率將在未來 21 個月上升 1.75%，因此恐拖累 Rivian 的估值。

此外，亞馬遜 (AMZN-US) 與福特都持有 Rivian 大量股份，投資人將密切注意這兩家公司在鎖定期到期後的舉動。

儘管 Rivian 不利因素眾多，但該股在華爾街仍相當受到分析師喜愛，進 7 成的分析師都給予「買入」（Buy）評等，平均目標價為每股 130 美元，較近期表現高出 90% 以上，不過該目標價是在 IPO 不久後訂下，當時該股表現較好。

截稿前，Rivian(RIVN-US) 盤中股價下跌 9.30%，每股暫報 61.32 美元。該股今年迄今已下跌約 35%，較其近每股 180 美元的 52 周高點下跌約 62%。