譴責入侵烏克蘭 迪士尼暫停在俄羅斯上映電影

迪士尼 (Disney) 周一 (28 日) 宣布暫停未來在俄羅斯的所有電影上映計畫，成為首家對俄羅斯採取強硬立場的好萊塢電影工作室。

迪士尼 (DIS-US) 周一發布聲明，以無端入侵烏克蘭和悲慘人道主義危機為由，暫停在俄羅斯上映電影，包含即將在 3 月 10 日上映的動畫片《青春養成記》(Turning Red)，並依據情勢演變來做後續決策。

其他即將在俄羅斯上映的院線電影包含《奇異博士 2：失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness) ，和玩具總動員獨立電影《巴斯光年》(Lightyear)。

迪士尼成為自俄羅斯入侵烏克蘭後，第一家對俄羅斯採取強硬態度的大型好萊塢影業公司，華納兄弟 (Warner Bros) 稍後也宣布暫停《蝙蝠俠》(The Batman) 在俄羅斯的上映計畫，該部電影原定本周五 (4 日) 上映。

即使票房收入沒有中國那麼多，俄羅斯仍是迪士尼重要的電影市場之一，與索尼 (Sony) 合製的《蜘蛛人：無家日》(Spider-Man: No Way Home) 上映至今在俄羅斯票房收入已超過 5000 萬美元。

除迪士尼外，串流影音巨頭 Netflix(NFLX-US) 也在周一發聲，稱不會迎合俄羅斯的法規，在平台上播放俄羅斯官方新聞台的節目。俄媒此前報導指出，俄羅斯政府要求日用戶超過 10 萬的串流平台，必須遵守當地法規播放多家聯邦電視台的節目。

Netflix 發言人說：「考慮到目前情況，我們沒有計劃將這些頻道納入我們的服務當中。」