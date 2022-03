譴責入侵烏克蘭 迪士尼暫停在俄羅斯上映電影

迪士尼 (Disney) 周一 (28 日) 宣布暫停未來在俄羅斯的所有電影上映計畫,成為首家對俄羅斯採取強硬立場的好萊塢電影工作室。

迪士尼 (DIS-US) 周一發布聲明,以無端入侵烏克蘭和悲慘人道主義危機為由,暫停在俄羅斯上映電影,包含即將在 3 月 10 日上映的動畫片《青春養成記》(Turning Red),並依據情勢演變來做後續決策。

其他即將在俄羅斯上映的院線電影包含《奇異博士 2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness) ,和玩具總動員獨立電影《巴斯光年》(Lightyear)。

迪士尼成為自俄羅斯入侵烏克蘭後,第一家對俄羅斯採取強硬態度的大型好萊塢影業公司,華納兄弟 (Warner Bros) 稍後也宣布暫停《蝙蝠俠》(The Batman) 在俄羅斯的上映計畫,該部電影原定本周五 (4 日) 上映。

即使票房收入沒有中國那麼多,俄羅斯仍是迪士尼重要的電影市場之一,與索尼 (Sony) 合製的《蜘蛛人:無家日》(Spider-Man: No Way Home) 上映至今在俄羅斯票房收入已超過 5000 萬美元。

除迪士尼外,串流影音巨頭 Netflix(NFLX-US) 也在周一發聲,稱不會迎合俄羅斯的法規,在平台上播放俄羅斯官方新聞台的節目。俄媒此前報導指出,俄羅斯政府要求日用戶超過 10 萬的串流平台,必須遵守當地法規播放多家聯邦電視台的節目。

Netflix 發言人說:「考慮到目前情況,我們沒有計劃將這些頻道納入我們的服務當中。」