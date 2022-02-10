〈財報〉主題樂園業績火燙、串流數據強大 迪士尼Q1優預期盤後漲近7%

迪士尼 (DIS-US) 周三 (9 日) 盤後公布 2022 會計年度第一季財報，每股獲利和營收優於分析師預期，激勵盤後股價一度大漲 8%。

最近時確認，迪士尼周三收高 3.33% 至每股 147.23 美元，盤後上漲 6.92%，報 157.42 美元。

Q1 (1 月 1 日止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS (不含一次性項目)：1.06 美元 vs. 63 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：年增 34% 至 218.2 億美元 vs. 209.1 億美元 (Refinitiv 共識預期)

串流服務數據強大

Disney+ 付費訂閱總數：新增 1180 萬人，達 1.298 億人 vs. 1.2575 億人 (StreetAccount 共識預期)

Disney+ 訂閱人數超過預期，近 1200 萬人的新增訂閱人數由其亮眼，且迪士尼高層先前甚至預期，Disney+ 訂閱人數下半年的增長將超越上半年，因為更多原創內容將於今年第四季發布。

美國和加拿大地區 Disney+ 平均每位付費訂閱戶的每月營收 (ARPU) 年增 15%，自去年同期的 5.80 美元增加至 6.68 美元。

財務長 Christine McCarthy 在電話會議上表示，迪士尼預期第二季更大筆投資在串流服務上，直接面向消費者業務 (DTC) 的節目和製作費用預期增加約 8 億至 10 億美元，其中包括 Hulu 直播節目費用。迪士尼預期這些費用線性增加約 5 億美元，部分原因是與疫情相關的時間表推移。

McCarthy 表示，Disney+ 的支出費用尚未達到穩定點，但預期 2023 財年就能取得重大進展。

迪士尼執行長 Bob Chapek 表示，迪士尼正在競標 NFL Sunday Ticket，更加深耕串流服務。

儘管同業 Netflix 近期財報顯示訂閱人數成長放緩，但迪士尼執行長 Bob Chapek 仍重申先前預期， Disney + 訂閱人數將在 2024 年前達到 2.3 億至 2.6 億。

在電話會議上，Chapek 表示指出，Disney+ 可能持續成為迪士尼原創內容的重要發布管道，「我們不認為院線發行是迪士尼經營授權的唯一途徑，」並以近期上映的《魔法滿屋》為例。

遊樂園、體驗和產品部門業務火燙

營收：自去年同期的 36 億美元翻升一倍至 72 億美元

營業利益：自去年同期虧損 1 億美元的水準大幅成長至 25 億美元

迪士尼表示，營收增長主因主題樂園遊客留宿其名下旅館與預訂遊輪的人數增加。

McCarthy 指出，迪士尼的國內樂園 (尤其是位於佛州的樂園) 尚未看到國際旅客的門票銷售量大幅回升。國際旅客在疫情前約在整體遊客中佔 18% 至 20%。

迪士尼消費者產品業務營收下降 8.5% 至 15 億美元，因該公司 2021 年下半年關閉大部分迪士尼品牌零售店。

在最近一季，迪士尼國內樂園面臨的新冠疫情限制較少，但國際樂園持續面臨疫情對入園人數和旅行限制的影響

此外，儘管迪士尼已經恢復電視和電影製作，但仍遭遇中斷。雖然旗下工作室的院線發行成績已經是今年頂尖的一群，但國內票房尚未自疫情中完全回復，許多影片的收入無力負荷龐大的行銷和製作成本而呈現虧損，但迪士尼與 Sony 共同製作的漫威電影宇宙電影《蜘蛛俠：無路可歸》大受歡迎，其收入抵消第一季發行其他影片的虧損。