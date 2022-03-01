〈俄烏衝突〉西方對俄祭金融制裁 美元融資成本躍升

西方國家加強制裁俄國之後，在歐洲交換合約募集美元的融資成本周一 (28 日) 大幅上揚，反映許多外國銀行和外資企業忙著取得美元融資。

透過 3 個月交叉貨幣交換合約把歐元、英鎊或日圓轉換成美元的成本，在周一達到 2020 年 3 月中旬 Covid-19 疫情爆發以來最高水準。

透過交叉貨幣交換合約，有美元融資需求的機構可在其他貨幣融資市場募集歐元等貨幣，再透過外匯交換合約把收益轉換成美元債務。

美元融資成本在兩年前疫情爆發時的升幅比現在大得多，曾促使聯準會 (Fed) 重啟美元換匯額度 (swap line)。

此外，用來評估融資壓力的關鍵指標，即三個月期遠期利率協議 (Forward Rate Agreement, FRA) 和隔夜利率互換 (Overnight Indexed Swap，OIS) 的利差，已達到 19.14 個基點，為 2020 年 7 月初以來最大。

FRA 是對未來利率交換的協議，其基準來自 3 個月期的 Libor 利率，影響著學貸、車貸到信用卡貸款等金融工具及商品的利率。OIS 主要則依據投資者交換固定利率和浮動利率現金流量的合約計算。 FRA-OIS 利差提供了另一種市場如何查看信貸狀況的參照，表明交易者押注 Libor-OIS 的潛在價差在哪裡

分析師看法

法國興業外匯策略師 Kenneth Broux 說，美國和盟友禁止俄國動用 6300 億美元外匯存底，將使接受俄國付款的西方企業面臨更高的美元融資成本。對西方企業來說，這代表央行可能必須提供美元和歐元流動性。

巴克萊表示，如果融資壓力惡化，Fed 還有數個工具可以讓短期融資市場喘口氣，例如換匯協議。Fed 與日本、歐洲、英國、加拿大和瑞士等多國央行，維持現行的換匯協議。