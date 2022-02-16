迪士尼攻元宇宙 任命專責主管開發新一代說故事能力

迪士尼執行長 Bob Chapek 周二 (15 日) 任命一名主管負責元宇宙策略，為這個娛樂巨擘強化在新世代「說故事」的能力。迪士尼另宣布本周開始，已接種疫苗的遊客進入佛州迪士尼世界時，可免戴口罩。

根據 Chapek 發送給內部員工的電子郵件內容，迪士尼將任命 Mike White 擔任「下一代說故事和消費者體驗」(Next Generation Storytelling and Consumer Experienc) 高級副總裁，工作內容是定義和開發迪士尼消費者的元宇宙體驗。

White 已有 25 年的科技和主管經歷，目前負責消費者體驗及平台業務，是集團旗下五大業務之一「迪士尼媒體和娛樂發行部門」(DMDB) 的主管，在 2011 年加入迪士尼之前，曾於 Yahoo 等公司任職。

Chapek 去年 11 月宣布迪士尼將發展元宇宙，但他並未這封信中說明迪士尼將如何從中獲利，信裡對 White 職務的描述是「為迪士尼娛樂業務搭起實體和數位世界的橋樑」。

迪士尼 (DIS-US) 周二收盤勁揚 2.57% 至每股 154.72 美元，表現優於大盤。

元宇宙是虛擬實境 (VR) 提供的新型態娛樂，目前最積極發展的企業是臉書，不只把公司名稱改為 Meta(FB-US)，且從 2021 年開始為 VR 軟硬體投注超過 100 億美元，微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等公司也磨刀霍霍。

但目前元宇宙的技術還不成熟，Meta 高層預測可能花費多達 15 年，才能打造出他們理想的沉浸式情境。

迪士尼另宣布，從本周四開始，已接種疫苗的遊客進入佛羅里達州的迪士尼世界主題樂園時，可免戴口罩。目前規定不分接種狀態，進入密閉空間都需戴口罩。