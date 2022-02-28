分析師：俄銀行被踢出SWIFT 油價可能突破每桶100美元以上

西方國家在周末宣布對俄羅斯入侵烏克蘭實施更嚴厲的制裁，將俄羅斯多間銀行踢出環球銀行金融電訊協會 (SWIFT) 支付系統。有分析師表示，由於俄羅斯石油出口勢必將因此受到干擾，恐將會使油價突破每桶 100 美元。

有不少分析師認為，俄羅斯的大宗商品出口，包含石油、金屬、穀物等，都將受到西方新一波制裁的嚴重影響。

諮詢公司 Energy Aspects 的分析師 Amrita Sen 表示，在無法使用 SWIFT 的情形下，俄羅斯的能源貿易將因此受到很大干擾，市場面臨供需失衡，布蘭特原油價格肯定會回到 100 美元以上，並有可能升至 105 美元的高點。此外，他也表示不排除油價升至每桶 110 美元的可能性。

上週四 (24 日) 俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，布蘭特原油價格一度躍升至每桶 105 美元，隨後在上週五回落至 100 美元以下。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 在談到 SWIFT 禁令時也表示，在最新制裁公告後，石油供應中斷的風險有所增加。「考慮到低庫存和產能減少，可能將會導致油價急速上升。」Staunovo 說道。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 指出，在俄國全面入侵烏克蘭的消息下，油價漲勢看不到盡頭，因為該消息立即危及多達 100 萬桶 / 日的俄國通過烏克蘭和黑海中轉出口的原油。

小摩 (JPMorgan) 日前發布的報告稱，若緊張局勢繼續升級，第二季平均油價將達每桶 110 美元，且下一季持續走高，並在年底回落至 90 美元左右。