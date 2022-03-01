小摩：激進升息機率下降 美股最糟的拋售時期可能已經過了

摩根大通分析師認為，烏克蘭局勢削弱了聯準會激進升息的前景，這應該會為美國股市帶來支撐，儘管未來幾周市場仍將會面臨劇烈震盪。

由 Marko Kolanovic 率領的團隊，在周一發布的最新報告中強調，俄烏衝突對美國企業利潤的直接影響應該會「很小」。

報告指出：「俄羅斯 / 烏克蘭危機將繼續導致市場波動，但對企業獲利的直接影響應該很小。鑑於大宗商品價格上漲，對通膨、增長和消費者的影響，間接風險更大。」「然而，還有一線希望是，危機迫使市場對聯準會進行鴿派再評估。」

Kolanovic 強調，這場危機已迫使市場降低了對 3 月升息 50 個基點的預期。不過，他建議投資者減持歐洲資產，因為在俄羅斯入侵烏克蘭後，這一地區容易受到任何局勢升級的影響。

他相信，風險資產的最糟糕時刻可能已經過去。

與這一看法呼應，高盛也在最新報告中指出，其跟蹤風險偏好的指標轉為負值，這往往預示股市有望上漲。

不過，包括 Cecilia Mariotti 和 Christian Mueller-Glissmann 在內的高盛策略師也提醒，現在下結論還為時過早。

高盛指出，「雖然從這種看跌水準來看，中期回報的不對稱性往往更為積極，但仍有可能出現大幅縮水，特別是在高波動率機制下。」