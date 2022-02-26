美歐擬祭殺手鐧？德義立場軟化 俄羅斯遭逐出SWIFT可能性大增 

美國、英國、加拿大和歐盟周五 (24 日) 表示，可以採取行動，把俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付系統，顯示此事發生的可能性愈來愈高。此舉將打擊俄國貿易，但由於西方國家擔憂反傷自己，至今未這麼做。

根據路透取得的一份報告，美國和歐洲官員透露，德國和義大利反對的立場已軟化，代表未來幾天可能有類似行動。

義大利周五表示，不會否決 SWIFT 排除俄羅斯的提案，將與歐盟夥伴繼續合作。與俄國有大量貿易往來的德國同日對此事保持開放態度，但表示仍需考量經濟後果。

歐盟外交政策官員和安全政策高級代表波瑞爾 (Josep Borrell) 說，「未來幾天」可能有 SWIFT 的相關決定。

目前加拿大總理杜魯道和英國首相強生在這方面的態度較明確，都希望立即把俄國逐出 SWIFT。

美國白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 也說，把俄國逐出 SWIFT 是檯面上選項之一，拜登總統傾向和盟國採取同樣行動。

彭博引述知情人士報導，由於歐洲盟友態度轉趨積極，美國正在嚴肅評估此事，正和聯準會 (Fed) 討論，但不會馬上做出決定。Fed 是 SWIFT 監管機構之一。

動用 SWIFT 猶如一把雙面刃

SWFIT 是連接全球銀行業的金融通訊基礎設施，1973 年成立，總部位在比利時，每天處理 200 多個國家地區、1.1 萬家金融機構的數百萬筆支付指令，擁有相當於「全球銀行體系 Gmail」的地位。

目前北韓和伊朗無法進入 SWIFT 系統。一國若被排除在 SWIFT 之外，將受到嚴重經濟打擊，但也可能傷害到與俄國貿易密切的國家，形同一把雙面刃。

此外，若以 SWIFT 作為制裁工具，可能也會鼓勵其他國家開發替代支付系統。

俄羅斯 2014 年併吞烏克蘭克里米亞半島 (Crimea) 時，西方國家也曾威脅將俄羅斯踢出 SWIFT，當時俄國官員估計俄羅斯國內生產毛額 ( GDP) 可能因此折損 5%，足見此舉威力。