SWIFT制裁+退股俄企 德銀：俄烏戰爭「現在已成金融戰爭」

繼全球金融市場度過另一個動盪的周末後，俄烏戰爭找到了新的戰場。

德意志銀行策略師 Jim Reid 周一 (28 日) 在報告中警告：「這事實上是一場金融戰爭。」

西方盟國開始阻止「特定的」俄羅斯銀行進入 SWIFT 支付系統。該決定實質上剝奪了俄羅斯進入全球金融市場的機會，並使其經濟面臨可能出現的嚴重衰退。

Reid 指出，在此之前，俄羅斯央行的儲備其實早已被凍結。俄央行擁有約 6300 億美元的外匯儲備，其中大部分可能直接存放在 G10 銀行和中央銀行。

摩根大通策略師也在其報告中說，「這些制裁的目的是在維持俄羅斯石油和天然氣出口的同時對俄羅斯經濟造成重大損害。這些制裁幾乎肯定會對俄羅斯經濟造成影響。俄羅斯經濟現在看起來正走向深度衰退和即將進行資本管制。」

與此同時，石油巨頭英國石油公司 (BP) 表示，將退出其在俄羅斯國營石油公司 Rosneft 19.75% 的股份；預計將造成 250 億美元的巨額損失。BP 在俄羅斯推展業務已有 3 年時間。

Reid 補充指出，「持平而論，這麼做的代價非常高。如果正在評估當前的情況，至少必須考慮一些最壞的的結果。」

市場幾乎立即反映出這些潛在的慘淡結果。

俄羅斯盧布周一暴跌超過 20%，據報導該國公民已開始在 ATM 提款機前排隊提取現金。

為此俄羅斯央行將關鍵利率從 9.5% 提高到 20%。《華爾街日報》報導，俄羅斯銀行也已開始限制經紀人在國外銷售證券。

美股期指下跌。道瓊工業指數期貨下跌 400 點或 1%。標普 500 指數和納斯達克期貨下跌約 1%。

布蘭特原油價格上漲 5% 至每桶 102 美元以上。

EvercoreISI 主席 Ed Hyman 在給客戶的報告中說，「俄羅斯正為金融市場投下一個漫長、黑暗、不可預測且非常複雜的陰影。」