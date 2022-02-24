德媒：英特爾德國晶圓廠選址曝光 耗資至少2.5兆

德媒週三 (23 日) 報導，半導體巨頭英特爾將於德國東部建設大型晶圓廠，預計下週正式對外宣布細節。

德國「法蘭克福廣訊報」 (Frankfurter AllgemeineZeitung) 週三報導指出，英特爾將於德國興建晶圓廠，廠址設在薩克森 - 安哈特州 (Sachsen-Anhalt) 首都馬德堡 (Magdeburg)，而非先前傳出的德國薩克森邦 (Saxony) 或是巴伐利亞 (Bavaria)，據悉這是德國各州角力下結果。

該報導指出，英特爾興建德國晶圓廠的總投資金額介於 800 億歐元 (約台幣 2.5 兆元) 和 900 億歐元之間，為兩德統一以來規模最大的投資案，超越特斯拉 (TSLA-US) 在柏林附近投資金額的 (58 億美元；約台幣 1620 億) 數倍。

英特爾興建德國晶圓廠的總投資金額至少 2.5 兆，為兩德統一以來規模最大的投資案 (圖片：AFP)

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 去年 9 月就表示計畫在歐洲蓋 8 座晶圓廠，選址確定後首先將建 2 座晶圓廠，接著再陸續擴建，每座投資金額 100 億歐元，總共 8 座，預計英特爾與其供應商將為當地創造超過 2 萬個工作崗位。

作為歐洲擴張計畫的一部份，英特爾傳計劃將法國作為研發基地，並在義大利設立測試與封裝廠，德國作為主要晶圓生產據點。

英特爾 (INTC-US) 週三收跌 0.089% 至每股 44.65 美元，今年迄今跌幅超過 16%。