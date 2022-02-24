福特執行長澄清：目前沒有計劃分割電動車業務

福特 (F-US) 執行長 Jim Farley 周三 (23 日) 回應媒體日前說法，稱目前公司沒有分割其電動車或汽車業務的計畫。

《彭博》數日前報導， Farley 有意將公司電動部門和內燃機引擎 (ICE) 業務分開，且曾考慮分割其中一項業務。

對此 Farley 在 Wolfe Research 會議上表示：「儘管媒體如此臆測，但我們目前沒有剝離電動業務或 ICE 業務的計畫，事實上我們偏向聚焦、能力、專業知識和人才，這些才是福特的重點以及我們努力的事情。」

一些華爾街分析師曾向福特和通用汽車 (GM-US) 等傳統車廠喊話，希望他們將電動車業務分拆出來，以搭上電動車股的高估值潮，例如特斯拉 (TSLA-US)、 Rivian Automotive (RIVN-US) 和其他電動車初創公司等。

在該說法見報後，福特發言人便回應公司沒有分割電動車業務或其傳統內燃機引擎業務的計畫。

因應彭博分割電動車業務的報導，福特盤中一度漲逾 5%，但最終周三下跌 0.34 美元或 1.97%，收每股 16.95 美元，較盤中高點 17.73 美元落差 4% 以上，盤後續跌 1.18%，報每股 16.75 美元。