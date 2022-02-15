英特爾擬斥資60億美元 收購晶圓代工廠高塔半導體

《華爾街日報》週一 (14 日) 報導，英特爾 (INTC-US) 計劃斥資約 60 億美元收購全球排名第九的以色列高塔半導體 (Tower Semiconductor)。受此消息激勵，高塔半導體 (TSEM-US) 週一盤後股價噴漲超過 48%，目前市值逾 35 億美元。英特爾 (INTC-US) 盤後小漲 0.21%。

消息人士指出，假設談判不會破裂的話，收購消息可能最早在本週正式公布。截稿前，高塔半導體與英特爾尚未對此消息予以置評。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 去年 3 月公布 IDM 2.0 戰略政策，計劃重返晶圓代工業務，早前英特爾欲斥資 300 億美元買下格芯 (GlobalFoundries) 未果，現在又傳出想收購高塔半導體，若這筆潛在的收購成真，將有助於提振英特爾在代工領域的影響力。

英特爾今年預估將花費 250 億至 280 億美元來提高產能，並宣布俄亥俄州 200 億美元擴產計畫，規劃未來十年的總投資額達 1000 億美元。

高塔半導體是以色列一家半導體專業代工廠，總部在以色列的米格達勒埃梅克 (Migdal HaEmek)。高塔目前在以色列僅維持一座 6 吋晶圓廠及一座 8 吋晶圓廠運作，在美國加州及德州各有一座 8 吋晶圓廠。除了上述四座晶圓廠，高塔也與日本松下公司合資經營位於日本的三座晶圓廠，分別是位於新潟縣的 8 吋廠、富山縣的 8 吋廠和 12 吋廠。

根據 Digitimes 上月就 2021 年全球前十大晶圓代工業者預估，台積電穩坐龍頭寶座 (市占約 59.5%)，三星電子居次 (8.7%)，聯電第三 (7.9%)，格芯第四 (6.9%)，高塔第九 (1.6%)。