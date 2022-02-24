〈紐約匯市〉俄烏局勢打擊風險胃口 美元指數小漲 商品貨幣回吐漲幅

隨著烏克蘭進入緊急狀態，對俄羅斯入侵與西方國家擴大制裁的擔憂升溫，使投資人情緒受到打壓，股市大幅收低，美元兌一籃子主要貨幣周四 (24 日) 小幅上揚，澳幣、加幣等大宗商品貨幣回吐稍早漲幅。

紐約尾盤，美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.2%，報 96.23，接近一周高點。

繼德國中止北溪二號 (Nord Stream 2) 天然氣管線驗收工作之後，美國總統拜登周三宣布對北溪二號營運公司及高層實施制裁，作為對俄羅斯升級衝突的進一步行動。

烏克蘭周三宣布進入為期 30 天的國家緊急狀態，並呼籲身在俄羅斯境內的公民儘快離開，俄羅斯也開始疏散烏克蘭的使館人員。一名美國高級官員表示，俄羅斯已做好發動全面侵略的準備，有八成俄軍已就攻擊站位部署在烏克蘭周邊。

Spouting Rock Asset 首席策略師 Rhys Williams 表示，雖然投資人正在努力克服聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策的前景，但在某種程度上，對這方面的擔憂已經被俄烏情勢給取代，短時間內，市場走勢將根據普丁是否揮軍烏克蘭而變化，不過，他認為投資人似乎已接受俄國進入烏東地區的事實。

密切關注俄烏事件同時，投資人仍對通膨和聯準會政策出現潛在錯誤感到擔憂，美債殖利率周三走高，2 年期公債殖利率升至 1.6036%，升幅 1.05%，10 年期美債殖利率升至 1.988%，升幅逾 2%。

大宗商品貨幣盤中多半上揚，但尾盤回吐漲幅。澳幣兌美元報 0.7228，加幣兌美元報 1.2733 加幣，市場預期加拿大央行將在下周升息，為 2018 年 10 月以來首度。

紐幣兌美元升值 0.6% 至 0.6771 美元，收復周三稍早的部分升幅，不過，在央行釋出趨緊的鷹派訊息後，紐幣表現仍是 G10 貨幣當中最佳。

隨著資金湧入避險貨幣，美元兌瑞郎貶 0.34% 至 0.9183 瑞郎，美元兌日圓在紐約尾盤拉升，仍小貶至 115.03 日圓。

對西方國家加劇制裁的擔憂重創俄羅斯盧布兌美元匯率，周三貶近 3% 至略高於 81 美元，接近 2 年低點。

截至台灣時間周四 (24 日) 約 6:00 價格：