〈台股盤前〉美股皆墨、俄烏衝突升級 陷劇烈震盪壓力

台股昨 (23) 日收盤仍成功站穩萬八關卡，加權指數終場收在 18055.73 點，上漲 86.44 點或 0.48%，成交值則縮至 2689.88 億元，三大法人連 3 賣，法人認為，隨著美股四大指數走跌、俄烏衝突越演越烈，近來行情恐持續劇烈震盪，大盤靜待止穩訊號，個股仍可望擁各自題材表現。

三大法人昨日合計在集中市場賣超 104.61 億元，其中，外資賣超 121.81 億元，為連 3 賣，自營商賣超 3.67 億元，僅投信買超 20.87 億元，呈現連 17 買。

外媒報導，拜登政府已警告烏克蘭，俄羅斯大軍將於 48 小時內全面入侵，烏克蘭周四起也實施緊急狀態，為期 30 天，並徵募預備役人員，因應俄國可能發動的軍事攻擊。

美股四大指數全面收黑，以科技股跌幅較重，那斯達克指數下跌 344.03 點或 2.57%，收 13037.49 點，費城半導體指數下跌 78.3 點或 2.33%，收 3277.8 點，而道瓊指數也下跌 464.85 點或 1.38%，收 33131.76 點，標普 500 指數則下跌 79.26 點或 1.84%，收 4225.5 點。

美國記憶體晶片大廠美光示警，半導體晶片供給吃緊狀況改善速度不如預期，導致美光兩大終端應用產品出貨受阻，電腦製造商更因而削減美光等記憶體供應商的訂單，相關台廠恐同步受壓。

台積電從三星手中奪回高通、輝達兩大重量級客戶訂單，傳出高通明年新世代 3 奈米 5G 旗艦晶片將由台積電操刀，而輝達預計 9 月發表的 5 奈米 RTX40 系列繪圖晶片，也將從三星轉回台積電生產。

經濟部統計處公布 1 月工業及製造業生產指數，由於整體需求仍強，半導體產能維持滿載，1 月製造業生產指數年增 10.69%，連 24 紅，並改寫歷年單月次高紀錄。

而 1 月批發、零售、餐飲業營收統計中，零售業受惠春節前採購高峰，1 月營收達 3922 億元，創歷史新高，批發業營收為 1.1 兆元，也創同期新高，而餐飲業雖受疫情升溫影響，仍繳出年增 8.7% 的好成績。

總統蔡英文 23 日聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」和相關部會簡報，並提出 4 項指示，強調要穩定各項經濟變數、維持物資、物價和股匯市穩定，務必將影響降到最低。

法人指出，由於俄烏衝突升級，且各國對俄國祭出制裁，恐引爆能源與糧食價格急漲，使全球通膨壓力更加劇，美國聯準會的後續升息動作是否加重，緊緊牽動市場神經。