鉅亨美股雷達：市場持續關注俄烏情勢 美光部分惰性氣體來自烏克蘭

美股重要看點：

市場持續關注俄烏緊張局勢。隨著西方首波對俄羅斯的制裁出爐，且沒有預期中嚴厲，風險情緒回升。美國 10 年期公債殖利率來到 1.969%，美股期貨週三 (23 日) 小升，道瓊期貨漲 0.58%，標普 500 期貨漲 0.66%，那斯達克 100 期貨漲 0.95%。

俄羅斯本週稍早承認東烏克蘭兩共和國為獨立實體後，周二 (22 日) 宣布已和頓內茨克 (Donetsk) 與盧甘斯克 (Lugansk) 人民共和國建立外交關係，將全面發展與兩國的合作關係。

美國總統拜登周二 (22 日) 宣布對俄羅斯實施制裁，制裁對象包括該國銀行、主權債務和 3 名個人。周二稍早，歐盟和英國也宣布對俄羅斯實施制裁。

美國 Omicorn 新冠疫情露出曙光，每日新增確診人數已較 5 周前創下的歷史紀錄下降 90% ，美國官員雖然仍謹慎看待，但已呈現樂觀態度，多個州陸續解除口罩令。

根據約翰霍普金斯大學彙編的數據，7 日平均的每日新增確診約 8.4 萬人，較 1 月 15 日創下的每日新增確診 80 萬人疫情高峰大幅下降，且下降情形遍及全美。根據《CNBC》對約翰霍普金斯大學彙編的數據分析，過去 2 周全美所有地區的每日新增病例至少下降 40%。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 482.57 點，或 1.42%，收 33,596.61 點。

那斯達克指數下跌 166.55 點，或 1.23%，收 13,381.52 點。

標普 500 指數下跌 44.11 點，或 1.01%，收 4,304.76 點。

費城半導體指數下跌 28.23 點，或 0.83%，收 3,356.07 點。

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

中國加密幣挖礦機製造商稱霸全球市場多年，如今美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 發表新比特幣挖礦晶片，可能會成為陸企第一個勁敵。

英特爾在本月稍早宣布，今年將研發可應用於比特幣挖礦的新款晶片，並在 1 月發表第一代挖礦晶片 BonanzaMine，而推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）掌控的數位支付公司 Block，以及兩家加密幣挖礦公司 Griid Infrastructure、Argo Blockchain，將在今年稍後收到首批晶片。

業內人士表示，英特爾進入市場，可能會削弱中國製造商的定價能力，並提供更好的維護服務，原因是該公司接近北美礦工。由於去年 5 月大陸政府禁止加密幣挖礦，使北美取代中國，成為全球比特幣挖礦中心。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

記憶體大廠美光 (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 周二 (22 日) 接受採訪表示，俄烏緊張局勢升級，該公司記憶體製造所需的原料供給受到波及，俄烏衝突正凸顯半導體供應鏈的複雜性與脆弱性。

Mehrotra 說道，美光有部分記憶體製造必須的惰性氣體 (氖氣等) 來自烏克蘭，但聲稱現階段公司有大量庫存以及多種供應來源，惰性氣體供應鏈目前處於正常狀態，但正緊盯局勢發展。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國晶片製造商超微 (AMD-US) 周二（22 日）市值突破 1,880 億美元，再度超越英特爾 (INTC-US) ，凸顯華爾街愈來愈看好超微。

超微股價周二收盤大漲 1.6%，表現優於下跌 0.8% 的費城導體指數，由於投資人緊盯俄烏局勢，周二股市普遍走低。

目前超微的市值已從今年稍早的不到 1,250 億美元飆升至逾 1,880 億美元。英特爾股價周二跌 0.8%，市值為 1,820 億美元。上周超微市值首度超車英特爾。