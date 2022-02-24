〈台股盤中〉普丁下令動武 帶量下殺超過350點 跌破17700點

烏克蘭進入緊急狀態，俄烏衝突全面升溫，美股周三重挫，亞股今 (24) 日也遭重擊，台股開盤便失守萬八大關與季線支撐，盤中俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭動武，傳首都基輔遭空襲，美期指崩殺逾 800 點，大盤再度帶量下殺狂瀉超過 350 點，跌破 17700 點，預估今日成交量將放大至超過 4000 億元。

電子權值股難逃空襲，開低走低，電子三雄中聯發科表現最弱勢，盤中跌幅超過 4%，權王台積電持續落難、下挫超過 2%，台達電、聯電、廣達也都有逾 2% 的跌幅，僅欣興受惠載板需求旺、訂單看到 2027 年，逆勢站穩盤上。

航海王昨日揚帆啟航，今日則再回檔整理，遠雄港大跌超過 3%，陽明、萬海、建新國際跌幅都超過 2%，台驊投控、台船、新興、陽明同走弱；航空雙雄持續弱勢，盤中跌勢擴大，同步重挫超過 6%。

航空雙雄持續遭賣壓襲擊，其他同為解封概念股的觀光族群則成資金避風港，鳳凰叩關漲停，雄獅、夏都大漲超過半根停板，六福也上漲逾 3%，第一店、遠雄來、柏文、寒舍、晶華、雲品同步走強。

法人指出，隨著俄烏緊張情勢持續升溫，歐美多國相繼對俄國祭出經濟制裁，引發全球金融市場動盪承壓，美股重挫短線將干擾台股走勢。