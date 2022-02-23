台股站回萬八 三大法人賣超104.98億元 投信連17買續與外資對作

俄烏緊張情勢加劇，美股應聲重挫，但台股今 (23) 日逆勢抗跌，航運族群仍為資金匯集焦點，加上中小型電子股人氣回升，盤勢尾盤漲勢放大，成功收復萬八，一度衝上 18100 點，終場上漲 86 點，收在 18055 點，站回季線，三大法人合計賣超 104.98 億元，投信持續與外資對作。

觀察法人資金變動情形，外資昨天狂砍 386 億元後，今天再賣超 121.81 億元，為連 3 賣；投信持續買超 20.49 億元，為連 17 買；自營商賣超 3.67 億元。三大法人合計賣超 104.98 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天一路在盤下整理，尾盤一度翻紅，終場仍不敵賣壓收 625 元；聯電、台達電、聯發科等大型電子股，股價回神上漲；但國巨、瑞昱、日月光投控等持續震盪走低。

航運股持續扮演多頭領頭羊，陸運相關的榮運、志信、中櫃連袂亮燈漲停，貨櫃三雄中以萬海漲逾 4% 最凌厲，長榮、陽明也有 1-2% 的漲幅，航空雙雄漲勢再起，大漲逾半根停板，華航重返 30 元之上。

台塑集團股方面，由台塑化領漲逾 1%，台塑也漲近 1%；金融股盤中跌勢逐漸收斂，其中以兆豐金漲逾 1% 最強勢，富邦金、國泰金、華南金、台新金等均收平盤。

IC 設計族群展開反彈，敦泰、智原、創惟、系微、鈺創等 IC 設計相關個股，仍有 3-5% 的漲幅，聯詠勁揚逾 2%；LED 股也獲買盤青睞，國內龍頭廠富采大漲近 4%，一詮、鼎元、台亞上漲超過 3%，億光、佰鴻等均在盤上表現。

多家新藥股傳出好消息，美時 (1795-TW) 血癌用藥在歐洲 14 國成功上市，浩鼎 (4174-TW) 2 款新藥授權中港澳，權利金加上里程碑金最高可達 2 億美元，寶齡富錦 (1760-TW) 腎病新藥中國三期臨床解盲達標，3 檔個股今天開盤強勢攻上漲停板，但寶齡股價坐雲霄飛車，在賣壓出籠後，摜壓至跌停。