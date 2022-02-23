美股恐再跌？部分多頭分析師轉向看空

據報導，美股的技術線型如今正在惡化，以至於部分多頭人士甚至準備改變他們的前景看法。

美股策略師如今正面臨要將俄烏緊張局勢、通膨飆升和美聯準會即將升息等因素納入股價考慮的情況。標準普爾 500 指數在週二 (22 日) 已經連續第三天下跌，並且較年初的歷史高點下跌了 10% 以上，落入技術修正領域。

報導指出，近期的下跌已經使得標普 500 指數在近日跌破 200 日移動平均線，是一個看跌的預兆，表明有可能會跌得更低。

對此，Piper Sandler & Co. 首席市場技術員 Craig Johnson 表示，標普 500 指數目前處在 4,300 點附近的支撐邊緣。若是跌破支撐線，將會驗證在這波高點低於先前後，低點也將會更低，迫使多頭重新評估其牛市理論。不過，Johnson 也表示，他目前仍堅持年底上漲至 5150 美元目標價。

部分策略師認為，在俄烏緊張局勢升級的情況下，標普 500 指數將會進一步下跌。Evercore ISI 的技術策略師 Richard Ross 發出了最嚴重的警告，他認為標普 500 指數正朝向更深的跌幅。他預測，若是指數跌破 4200 點，可能就會下探 3,600 點，較週二收盤價下跌約 16%。

Ross 在報告中寫道，雖然隨著衝突的起落會出現短暫的反彈，但是當前的跌勢是在俄烏衝突發生前，因政策和疫情等因素就已經造成的。他呼籲投資人抵制短暫上漲的誘惑，因為通膨已經攀至 40 年來高點，並且將有更多的升息。

彭博產業研究分析師 Gina Martin Adams 也表示，標準普爾 500 指數正在測試關鍵支撐位。Adams 認為關鍵水準是 4280 點，如果跌破該支撐位，則表明未來還會再有 10% 的修正。