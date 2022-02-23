〈台股盤後〉類股輪動反彈收復萬八 下一步挑戰飛越月線反壓

台股集中市場今 (23) 日跌深反彈，收盤一舉站穩 1 萬 8000 點大關，加權股價指數報 18055.73 點，較昨日上漲 86.44 點或 0.48%，成交值為 2689.88 億元，大盤今天站上季線但仍在月線下，市場專家認為，18084.21 點反壓壓力並不大。

台股目前以類股輪動方式震盪，證券分析師黃漢成說，上市櫃公司陸續發布 2021 年獲利，投資人宜依各公司過去盈餘配發率為依據，留意股價在低位階的個股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，觀察今天台股反彈格局，資金在各類股中輪動，並以中小型股為主要標的，不過今日反彈量能只有 2689.88 億元，呈現量縮反彈格局，目前操作上，月線 18084.21 點反壓並不大，應可在大盤擴量後站上。

台股今日早盤開在 17954.75 點，也是盤中最低點，最高 18109.28 點， 指數報 18055.73 點，較昨日上漲 86.44 點或 0.48%，市場成交值為 2689.88 億元。

今天盤中特點在於資金重返電子股，還有運輸股也有明確表現，航運股占大盤資金比重則近 3 成，航空股華航 (2610-TW) 上漲 6.5% 或 1.85 元，收 30.3 元、長榮航 (2618-TW) 上漲 7.74% 或 2.55 元，收在 35.8 元。

貨櫃航運三雄方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 全部收紅，ABF 載板三雄 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 收盤均上漲。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 收盤下跌 2 元或 0.32%，收盤價報 625 元；鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 0.5 元或 0.48%，收盤價報 105 元。而大立光 (3008-TW) 收盤上漲 10 元或 0.48%，收盤價報 2095 元。

黃漢成指出，近日電子股占大盤成交比重低到 4 成，隨著今日電子族群成交比重回升，對大盤應有持續挹注加分效果。