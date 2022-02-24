神準看跌英特爾後 分析師終於調升評級 但尚未轉為看漲

大刀闊斧的轉型對英特爾 (INTC-US) 來說並不便宜，但自 Raymond James 分析師 Chris Caso 於去年轉為看跌英特爾以來，該公司股價已下跌 30% ，如今 Caso 認為股價股估值合理並上修評級。

Caso 周三 (22 日) 將英特爾評級自「遜於市場表現」調升至「符合市場表現」，稱英特爾股價已經印證他去年看跌的論點。

過去 12 個月來，英特爾股價下跌 29%，其中今年迄今就有 12% 跌幅，

英特爾在上周投資者會議之後股價下跌，原因是當日投資者更清楚地了解該公司獲利將受轉型計畫影響多長的時間。

「英特爾在上周表示，未來 3 年沒有自由現金流，因公司計劃大力投資以重拾製程優勢，要實現該目標的道路非常漫長且代價高昂，而結果充其量仍不確定。」

然而，雖然 Caso 調升英特爾評級，卻不意味他轉為看漲。Caso 只是不認為該股表現將持續大幅低於費城半導體指數。

英特爾周三下跌 0.09%，收每股 44.65 美元。同日 S&P 500 下跌 1.84%、道指下跌 1.38%、那指下挫 2.57%，費半下跌 2.33%。

根據道瓊市場數據，英特爾市值本月稍早遭同業勁敵 AMD (AMD-US) 超越，且 AMD 連續三個交易日市值擴大。根據可追溯到 1984 年的 FactSet 市值數據，這是 AMD 近期歷史上市值首次超過英特爾。

Caso 寫道：「我們認為，目前英特爾普遍看多理由是，該公司最終將在其路線上漸漸有所進展，這將阻止和扭轉 AMD 的市占增長，但我們根本不認同這樣的看法。」

Caso 認為，AMD 擁有台積電 (TSM-US) 為其代工製造，客戶對該公司的交付能力比過去更加放心。

「因此，我們認為，即使英特爾完美地實現其轉型之路，客戶也準備好向 AMD 釋出更多占比，雖然過去英特爾的領先地位無庸置疑，但我們相信，隨著時間推移，市場可能會更傾向雙頭壟斷的局面。」

Caso 確實在英特爾的投資者大會看到一些正面因素，包括台積電代工價格上漲的跡象，若對 AMD 這類代工客戶的價格上漲，可能會給英特爾一些喘息的空間。另外，價格上漲也可望助英特爾實現其長期營收成長目標。

Caso 還指出，英特爾下一代伺服器 CPU「Granite Rapids」的更新版雖然明顯推遲六個月，但將在更先進的節點上開發，倘若在 2024 年推出，最終可能使其成為更具競爭力的晶片。

Caso 仍然認為英特爾的未來還有很長的路要走，倘若同時廣泛半導體產業也面臨低迷，英特爾的自由現金流計畫可能會變得複雜， 但也可能是個機會。

Caso 寫道：「對 2025 年的願景充滿信心的投資者來說，我們認為這樣的低迷可能會是買進該股票更好的機會。」