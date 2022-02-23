英特爾推比特幣挖礦晶片 挑戰中國企業霸主地位

中國加密幣挖礦機製造商稱霸全球市場多年，如今美國晶片大廠英特爾（Intel）(INTC-US) 發表新比特幣挖礦晶片，可能會成為陸企第一個勁敵。

英特爾在本月稍早宣布，今年將研發可應用於比特幣挖礦的新款晶片，並在 1 月發表第一代挖礦晶片 BonanzaMine，而推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）掌控的數位支付公司 Block，以及兩家加密幣挖礦公司 Griid Infrastructure、Argo Blockchain，將在今年稍後收到首批晶片。

在全球比特幣挖礦硬體市場，目前以中國製造商比特大陸和比特微的市占率最高，這得益於他們掌握製造高性能晶片的專利技術。到目前為止，似乎很少有競爭對手能製造與之一較高下的晶片。

近年比特幣價格飆漲，使比特幣挖礦成為一項有利可圖的業務，讓挖礦機製造商大發利市。去年比特幣採礦業的總營收為 150 億美元，是前年的兩倍多。

加密幣追蹤網站 CoinDesk 的數據顯示，比特幣周三（23 日）盤中勁揚 3.36% 至 37,799.68 美元，以太幣也大漲 4.05% 至 2619.90 美元。

業內人士表示，英特爾進入市場，可能會削弱中國製造商的定價能力，並提供更好的維護服務，原因是該公司接近北美礦工。由於去年 5 月大陸政府禁止加密幣挖礦，使北美取代中國，成為全球比特幣挖礦中心。

Compute North 執行長 Dave Perrill 說：「有像英特爾這種規模和商譽的美國製造商，對整個幣圈來說是件大好事，競爭是好事。」

礦工歡迎英特爾的一大原因，是目前的定價模式和採購條款，都由重量級製造商制定，為買家帶來不同程度的財務風險和運營成本。英特爾將提供的固定價格，能帶來更多可預測性。