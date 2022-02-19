英特爾衝刺晶片技術 分析師仍看好AMD市占持續提升

英特爾 (INTC-US) 最近專注於持續推進先進製程發展，以對應不斷成長的需求，分析師認為，這將讓其伺服器和 PC 市場最大勁敵 AMD (AMD-US) 有機可乘，在全球市場建立更多立足點。

英特爾計畫未來 4 年在晶片技術大規模投資，並預期 2023 年至 2026 年間家用 PC 部門的營收成長率將在中偏低的個位數百分比，其數據中心和 AI 業務的成長率則在偏高的十位數 (18%-19%)。

英特爾周五大跌 2.53 美元或 5.32%，收 45.04 美元，盤後續跌，觸及 52 周新低。競爭對手 AMD 同日收高 1.46 美元或 1.30% 至 113.83 美元。

AMD 本周稍早市值一度超越英特爾，因當時 AMD 順利完成 500 億美元收購 FPGA 巨頭賽靈思 (Xilinx) (XLNX-US) 的交易。英特爾目前市值約 1820 億美元，AMD 市值約較其少了 10 億美元，但兩者均低於 Nvidia (NVDA-US) 的 5850 億美元市值。

在伺服器方面，AMD 2018 年市占率不及 5%，但現在已佔有 15%，WestPark Capital 分析師 Ruben Roy 預期，AMD 可望拿下 25% 市占。在 PC 方面，AMD 目前市佔約 18% 至 20%，他預期該比率可提升至高位 20%。

「英特爾試圖追趕晶片製程技術，不過我們認為 AMD 的市占將持續上升。」

華爾街對英特爾最新的晶片計畫不感興趣，分析師認為在當今艱難的競爭下，該計畫欠缺「可信度」，也看不到毛利率成長的趨勢。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 表示，英特爾對晶片的雄心壯志不會對 Nvidia 和 AMD 構成立即的威脅，「英特爾只計畫找到正常的節奏，但並不期待真正拿下任何有意義的份額。」

Gartner 數據顯示，昔日的半導體龍頭英特爾在 2021 年已將此寶座拱手讓給三星電子，為 2018 年來首次，而 AMD 同年排名自第 14 名躍升至第 10 名。