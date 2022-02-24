升息與地緣政治雙重壓力 法人點名三類標的抗震力佳

市場憂心俄烏戰事一觸即發，拖累全球股市持續震盪，投信認為，在升息與地緣政治雙重壓力下，看好有定價能力、現金充裕的大型股、有抗通膨優勢的黃金與原物料等相對具有抗震優勢。

施羅德 (環) 環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍表示，以去 (2021) 年來說，市場歷經疫情與供應鏈瓶頸等因素干擾，但大型股仍有不錯表現，其中美股漲幅貢獻前 25 大個股對美股貢獻度就高達 55.1%。

林良軍認為，今年企業獲利成長是支撐美股上漲的動能，而超巨型股與大型股具多角化經營優勢，在市場震盪下仍能創造穩定成長，以施羅德 (環) 環球顛覆未來股票基金為例，高達 95% 佈局超巨型和大型企業，並執行多主題分散策略，投資人可藉此參與抗跌領漲的美股與全球股市。

林良軍說，地緣政治和升息議題影響近期股市表現，但大型股擁有定價能力、充裕的現金流、多角化經營與併購能力等四大利基，具備較好的防禦特質，加上獲利優勢支撐，可對抗市場波動。

富蘭克林證券投顧表示，高通膨問題可能延續更久，而具抗通膨題材的天然資源、黃金等產業預料將持續受到市場關注。

富蘭克林證券投顧指出，為應對高通膨，包含聯準會、英國央行都將在貨幣政策上轉向更為鷹派，而歐洲央行也可能在年內啟動升息，連帶拉升主要國家公債殖利率，此將有助改善銀行的財報表現，金融股也可望受惠於升息環境。