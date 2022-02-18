買不停！英特爾有意組財團收購ARM

Nvidia 收購英國半導體及軟體設計公司 ARM 告吹後，美國晶片業龍頭英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 週四 (17 日) 表示，如果有財團收購 ARM，英特爾將有興趣參與其中。

Nvidia 收購 ARM 夢碎後，軟銀集團計劃在 2023 年 3 月結束的會計年度前完成 ARM 上市計畫，目標讓 ARM 成為半導體業界史上最大規模的 IPO 案。

季辛格週四表示，早在 Nvidia 宣布收購 ARM 前，業界就在討論組成一個財團參與競購，英特爾樂見看到 ARM 上市或被一個財團買下。

季辛格稱：「由於將把 ARM 納入晶圓代工服務 (IFS) 計畫，若有一個財團願意收購，英特爾非常願意以某種方式參與。」

英特爾去年提出 IDM 2.0 策略，計畫重返全球晶圓代工市場，明示代工蘋果 (AAPL-US) 晶片為主要目標之一，而英特爾近期收購動作頻傳，更彰顯其重返代工領域的決心。

英特爾週二 (15 日) 宣布將以 54 億美元的價格，收購以色列半導體專業代工廠高塔半導體 (Tower Semiconductor)，期望藉此提高在晶圓代工市場的競爭力。去年英特爾欲斥資 300 億美元買下格芯 (GlobalFoundries)，不過由阿布達比主權財富基金支持的格芯 (GFS-US) 最終選擇在美國 IPO 上市。

Apple M1 是蘋果公司第一款基於 ARM 架構的自研處理器單晶片系統（SoC） (圖片：AFP)

英特爾上週二 (8 日) 宣布推出 IFS 加速器，建立全方位生態系聯盟，為客戶設計需求提供全方位的解決方案和服務。近期還傳出英特爾將擴大對外開放 x86 架構授權，這使 x86、ARM 和 RISC-V 核心在單處理器合作成為可能，不過客戶想取得授權，須將晶片交由英特爾代工。

英特爾 (INTC-US) 週四收黑 1.37% 至每股 47.57 美元，盤後小漲 0.23%。