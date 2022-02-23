去年13.5%勞工沒領到加班費或補休 三大行業最常見

勞動部今 (23) 日公布「勞工生活及就業狀況調查」，去年勞工有加班者占 46.3%，年增 2.5 個百分點，平均每月延長工時 14.9 小時，其中，沒有領到加班費或換取補休的人有 13.5%，按行業別來觀察，教育業比率最高，其次依序為出版影音及資通訊業、金融及保險業。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保的本國勞工為調查對象，2021 年共計回收有效樣本 4130 份。

據統計，去年勞工對整體工作感到滿意的比率為 72.5%，較前一年上升 1.3 個百分點，感到普通者占 25%，感到不滿意者占 2.5%。整體工作感到滿意者對各項工作環境滿意比率，以「性別工作平等」97.4% 最高，其次為「同事間的相處與友誼」95.7%，「工作場所」94.4% 居第三。

去年勞工有加班者占 46.3%，較前一年上升 2.5 個百分點，平均每月延長工時為 14.9 小時，最常加班分別為專業 / 科學及技術服務業、金融及保險業、出版影音及資通訊業。

去年勞工延長工時後每次均有領到加班費或換取補休者占 86.5%，換言之，剩餘 13.5% 並沒有領到。按行業別來觀察，以教育業 31.4% 最高，其次為出版影音及資通訊業 25.5%，金融及保險業 22.9% 居第三。

調查也顯示，勞工曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機 App 或 Line 等通訊形式交辦工作者占 24.2%，較前一年上升 1.3 個百分點，其中當下即執行工作者占 14.5%，年增 2.1 個百分點，其平均每月實際執行工作時數 4.6 小時，年減 0.5 小時。

值得注意的是，勞工預計退休年齡平均為 61.3 歲，較前一年少 0.3 歲，其中預計 61 歲以上退休者占 49.8%。男性勞工預計退休年齡平均為 61.8 歲，較女性 60.8 歲多 1 歲。

至於勞工規劃退休後之生活費用來源，以「勞保老年給付及勞工退休金」占 69.4% 最多，其次為「儲蓄」占 68%，「投資所得」占 49.5% 居第三。